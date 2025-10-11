¡Ö¤â¤¦°ì²ó¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡½éÀïÍî¤È¤·³³¤Ã¤×¤Á¡¡¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ïºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡DeNA6¡¼2µð¿Í¡Ê11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
2²ó¤ËDeNA¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿µð¿Í¡£¤½¤Î¸å¡¢1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â¡¢°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢CSÂè1Àï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¤¤¤·Á¤Ïºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ2ËÜÎÝÂÇ¤È°ìÊýÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ø¼¨¤Ï½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ì²ó¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â°¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×2ÀïÌÜ¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£Éé¤±¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ëÂè2Àï¤Ë¤ÏÂçÀªÅê¼ê¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ò´Þ¤à¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÁíÆ°°÷¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£