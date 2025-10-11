『レッツゴー怪奇組』アニメ化＆26年にTBS系で放送！ 声優陣に畠中祐、青木瑠璃子、千葉繁
ビューの人気漫画『レッツゴー怪奇組』（小学館クリエイティブ刊）が、テレビアニメ化され、2026年にTBS系・日曜夕方枠にて放送されることが発表された。併せて、ティザーPV＆ビジュアルが解禁。キャストとして畠中祐、青木瑠璃子、千葉繁の出演が発表された。
【動画】怪奇ギャグドラマが繰り広げられる！ アニメ『レッツゴー怪奇組』ティザーPV
原作は、Webメディア「オモコロ」にて連載中、単行本は小学館クリエイティブから刊行中の、ビューによる同名漫画。
物語は、ある日の夕暮れ、主人公が人間を脅かす幽霊や妖怪の元締め組織「怪奇組」の組長・メチャ子と出会うところから始まる。常人の六倍はお化けに弱い主人公なのだが、なぜか怪奇組復活の手伝いをするハメに…。そんな彼の周りで、恐ろしいような恐ろしくないような怪奇が次々と巻き起こる、独特の怪奇ギャグドラマだ。
出演キャストとして、主人公役を畠中祐、メチャ子役を青木瑠璃子、ナレーションを千葉繁が担当。メインスタッフとして監督には平田豊を迎え、シリーズ構成・脚本を伊藤睦美、キャラクターデザインを山下喜光が担当。アニメーション制作は『ゆるキャン△』、『スタミュ』シリーズなどを手がけたC‐Stationが担う。
ティザーPVでは、月あかりの下、夜空に薄く蒼光る逆光の中で路地を全力疾走する主人公と、マフラーをなびかせてじわりと振り返る少女メチャ子、そして脅える主人公の絶叫の響きがお披露目。畠中祐、青木瑠璃子、ナレーションの千葉繁のボイスも聴くことができる。
またBGMには、「変な家」「変な絵」が日本だけでなく世界中で700万部突破のヒットとなっているミリオンセラー作家・雨穴が、ホラーな作風を得意とする自身のYouTubeチャンネルで発表している楽曲「沼」を使用。なお、雨穴は本作に「うたの協力」としてクレジットされている。
ティザービジュアルには、街灯の下で怪しくこちらを見つめ佇む少女メチャ子と、主人公のさまざまな面相が浮かび描かれ、“独特の怪奇ギャグドラマ”を予感させる。
アニメ『レッツゴー怪奇組』は、TBS系にて2026年に日曜夕方枠で放送。
原作者、監督、畠中、青木のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ビュー（原作）
監督の度を越した原作愛により、奇跡のアニメ化が決定しました。第一報を頂いた時ちょうど昼前で、びっくりして昼食の味が全然わからなかったのを鮮明に覚えています。将来デイサービスでこの話をしてる老人がいたら多分私です。仲良くしてください。アニメならではの面白い事をたくさんやってくれるはずなので、原作を読んでくれた方も初めましての方も、放送をお楽しみに！
■平田豊（監督）
惚れ込んだ作品がアニメ化される一ファンとしての喜びと、自ら携わるという監督としての重責。軟らかくなったり、硬くなったり、××××みたいな気分でいます。媒体が変わっても原作と同じ魂を受け継いだ作品をお届けできるよう、思いを込めて制作しております。宜しくお願い致します。
■畠中祐（主人公役）
オーディションを受けさせてもらうにあたって、原作に触れさせてもらいましたが、電車の中でところ構わず声出して笑っちまって周りの人たちに相当ひんやりした目線をいただきました。いやぁ、出てくる登場人物みんな愛おしいですね。その中で彼を演じられること、心から嬉しく思います！ 絶対おもろいもん作るぞ！！ 頑張ります！！
■青木瑠璃子（メチャ子役）
「レッツゴー怪奇組」がアニメ化！！ あの世界に声で参加できることを心から光栄に思います！！ 作品の持つ独特な雰囲気がアニメではどう描かれるのか！？ とんでもないことになる予感がしていて今から楽しみです！！ 放送をお楽しみに！！
