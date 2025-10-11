ヒロシさんは6月にハーレーを購入

お笑いタレントのヒロシさんが2025年10月7日、自身のInstagramを更新し、愛車のハーレーダビッドソンにまたがる姿を公開しました。

【スタイリッシュ！】これが、愛車とカッコよくポーズするヒロシさんです（画像）

ヒロシさんは「ハーレーについての取材を受けました」というコメントと共に、黒いブーツにブルゾン、長めの金髪という姿の写真を投稿しました。

この投稿には「ハーレーの正面の顔もヒロシさんもカッコよすぎです」「似合いすぎててヒィ〜となってます」「ハーレーってヒロシさんのためにこの世に誕生したとしか思えないくらい一体化してカッコイイ〜」といった声が寄せられていました。

ヒロシさんは4月に大型二輪の免許を取得した直後からハーレーを買いたいと話していました。その後、6月1日には、実際にハーレーに乗る写真を投稿し、「俺色に染めていく」と意気込みを語っていました。

なおハーレー購入以前に、ヒロシさんはカワサキ「KH250」を愛車としており、バイクに乗る姿をたびたび公開。ときに、元TOKIOの長瀬智也さんを意識したようなショットも投稿しており、「脳内では長瀬。俯瞰（ふかん）で見るとやはりヒロシ」と、自虐気味にコメントしていました。