DXTEEN大久保波留、地元・福岡にシークレット登場 スヌードに顔埋めた姿があざと可愛い【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】ラポネ所属アイドル、地元・福岡にサプライズ登場
◆大久保波留、クール×可愛いギャップ
福岡県出身の大久保はブラウンのレザージャケットを着こなして、クールにシークレット登場。ランウェイトップではスヌードに顔を埋め、目線を外すあざとさも見せた。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開された。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】