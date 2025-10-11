可愛いだけじゃないんです！【3COINS】鞄につけるだけでOK！「役立ちアイテム」

キーホルダーやチャームで鞄をおしゃれにアレンジするのがトレンド。つけるだけで可愛いのに、日常に役立つうえにプチプラとなれば、チェック必須かも。今回注目するのは、ミニポーチやエコバッグとして使える【3COINS（スリーコインズ）】のアイテム。可愛いだけじゃない魅力を紹介します。

大人が使いやすい上品なレザー調のポーチ

【3COINS】「PUハート型ポーチキーホルダー」\660（税込）

高級感のあるレザー調のキーホルダー。ハート型のポーチになっているため、ちょっとした小物を収納できる優れもの。開口部が大きく開くので、物を取り出しやすいのもポイントです。コロンとしたフォルムが可愛らしく、鞄につけるだけでレディなムードが漂います。カラーは、レッド・ブラウン・ブラックの3色展開。

ビッグなくまチャームがアクセントになるエコバッグ

【3COINS】「くまチャーム付きエコバッグ」\880（税込・セール価格）

オーロラカラーのくまがアクセントになったエコバッグ。エコバッグを使わないときは、たたんでくまの中に収納することができます。くまチャームは約20cmと大きめで存在感あり。くまについたチェーンストラップが長めなので、リュックのショルダーストラップにも引っ掛けやすくなっています。カラーはこちらのシルバーと、アイボリーがラインナップ。

