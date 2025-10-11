【キングオブコント】ファイヤーサンダー、ギリギリのネタで勝負 審査員の意見も分かれる
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。3番手で登場したファイヤーサンダーは、スレスレのネタを披露し、SNS上で反響を呼んだ。
【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧
「不祥事から帰ってきたタレント」が、バラエティー番組に出演するという設定で、その不祥事の内容が…というネタで、SNS上では「ちょっとセンシティブ」「このネタできたんだ」「ギリギリ攻めてる」などといった感想が寄せられている。
審査員からもさまざまな評価が寄せられ、飯塚悟志は94点をつけ「丁寧に緻密に作っているネタ。すごくいいネタだと思います」と賛辞。一方の山内健司は「好みもあると思うんですけど、ブラックなネタを使う時って、誰か笑っていない人がいるんじゃないのかなっていう危険性もあって。そこまで踏み込んでいるのではないかな」と語っていた。
2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。
史上最多エントリー3449組となった今回、ファイナリストには、青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが選出された。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
MCはダウンタウンの浜田雅功、アシスタントは日比麻音子アナ、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当する。
