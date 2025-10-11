2025年10月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
他人はアテにならない日。自力でやり切る気持ちを大切に。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
同世代と波長が合いにくい日。手厳しい発言は控えよう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
気分が落ち込みがち。小さな買い物をするとスッキリしそう。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人運がダウン。せっかくの親切もムダになってしまう恐れが……。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
目標設定のチャンス。ハードルを高めにすると前途有望！
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
苦しみばかりを感じそう。でも前進する努力は忘れずに。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気配りが幸運のカギ。後輩の面倒を見ると感謝されそう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ショッピング運が絶好調。欲しかった物を格安でゲットできそう。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
雑誌に好情報あり。普段は読まないものをチェックしよう。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
遊び感覚で勝負事にチャレンジを。意外なツキをゲットできそう。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
今日は周囲との衝突を恐れないで。自己主張するほど幸運到来。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
一人でぐんぐん前進できそう。ただし人の話に耳を傾ける余裕も大切に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)