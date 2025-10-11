「何頭身だこりゃ…」イケメン庭師、“足が長すぎて”な姿に反響「生成AIかと見紛うほどのスタイル」
スウェーデン出身の庭師・村雨辰剛さんは10月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。洋服を着た全身ショットを公開しました。
【写真】村雨辰剛の“AIみたい”なスタイル
コメントでは「何頭身だこりゃ…かっこよすぎ 絶対に勝てないなぁ」「AIみたいだ‥」「生成AIかと見紛うほどのスタイル」「和装のイメージ強すぎて洋服に違和感…褒め言葉です」「相変わらずええ男や」「ジーンズ似合いますね」「足が長すぎて草生えまする」「くそイケメンやな。日本を好きになってくれてありがとうございます」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】村雨辰剛の“AIみたい”なスタイル
「くそイケメンやな」村雨さんは「少し涼しくなってきましたね！皆さん10月も趣味の園芸をよろしくお願いします！」とつづり、1枚の写真を投稿。自身のソロショットです。おしゃれな服装や整った顔立ちがすてきなのはもちろん、何より驚かされるのはそのスタイルの良さ。脚が長く、程よく筋肉質な体とのバランスが素晴らしいです。
「久しぶりに着物を着ました」8月22日には「久しぶりに着物を着ました。まだまだ暑いですね」とつづり、着物姿を披露していた村雨さん。その格好良さに「貴殿は日本人より日本人のようじゃのう」「イケメンすぎて暑さを感じない」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)