西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。ロッテのサブロー新監督（49）の人となりを明かしてエールを送った。

伊東氏が指揮を執っていた時代を振り返り、「サブロー、福浦（和也）っていうのはチームにいい風をいつも吹かせてくれてまして、困ったときはこの2人っていつも決めていた」と明かした。

すでに年齢的にもベテランになり、代打の切り札としての役割が多かった。

伊東氏の印象に残るのは、出番のない試合序盤にベンチにいないので裏で休んでいるのかと思うと、バットを振って準備していた姿だという。

伊東氏は「（過去には）ロッテじゃなくてもベンチでふんぞり返って煙たがられるベテラン選手もいたが、サブロー選手はそんなところがまったくなかった」と説明した。

2011年シーズン途中に巨人へトレードになったことも視野を広げる意味ではいい経験だったと指摘。「野球界をリードしてきたジャイアンツでいろんな面を勉強できた」と話した。

2軍監督時代には若手に対する厳しい指導も聞こえてきたという。「勝利に対して妥協しない熱いタイプ」と、新生ロッテの舵取り役には適任と認めた。