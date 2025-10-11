WILD BLUE、5人揃ってランウェイ登場 山下幸輝＆鈴陽向が恋人繋ぎ【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】5人組グループ、ランウェイで決めポーズ
WILD BLUEは山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5人からなるボーイズグループ。山下と鈴が恋人繋ぎでランウェイを歩くと、続いて宮武・鈴川・池田が息の揃ったランウェイ。最後に5人が横1列に並び、決めポーズを披露すると歓声が沸き起こり、メンバーの表情もさらに明るくなっていた。
なお、WILD BLUEはアーティストステージにも登場。『Astrist』『君の笑顔とあの空』の2曲を披露し、会場を盛り上げていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆WILD BLUE、5人揃ってランウェイ
◆「TGC北九州」9回目の開催
