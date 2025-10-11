FRUITS ZIPPER、月足天音が福岡凱旋 メンバーから博多弁続々飛び出す「大好きばい」【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】ふるっぱー、美脚際立つメンカラ衣装
FRUITS ZIPPERは、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」5年ぶりとなる新主題歌『はちゃめちゃわちゃライフ！』から元気よくパフォーマンス。続いて、代表曲『わたしの一番かわいいところ』で会場中を盛り上げた。
ラストの『ピポパポ』では、全員が縦一列となり1人ずつ名前を呼ぶ歌詞で客席と一体に。元HKT48メンバーであり福岡県出身の月足天音は、今回が地元凱旋のステージ。パフォーマンスを終えた際にはメンバーが「福岡また来ると〜」「大好きばい！」と博多弁も繰り出し、歓声を浴びていた。
「TGC北九州2025」では、櫻井優衣がソロステージをサプライズ披露したほか、福岡県が⽬指す「花による美しいまちづくり」を推進する福岡県のステージに、それぞれのメンバーカラーを基調とした7⾊の花束を思わせるような⾐装で登場し、ランウェイを華やかに彩っていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
M1.はちゃめちゃわちゃライフ！
M2.わたしの⼀番かわいいところ
M3.ピポパポ
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー、美脚際立つメンカラ衣装
◆FRUITS ZIPPER、月足天音が福岡凱旋
FRUITS ZIPPERは、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」5年ぶりとなる新主題歌『はちゃめちゃわちゃライフ！』から元気よくパフォーマンス。続いて、代表曲『わたしの一番かわいいところ』で会場中を盛り上げた。
「TGC北九州2025」では、櫻井優衣がソロステージをサプライズ披露したほか、福岡県が⽬指す「花による美しいまちづくり」を推進する福岡県のステージに、それぞれのメンバーカラーを基調とした7⾊の花束を思わせるような⾐装で登場し、ランウェイを華やかに彩っていた。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPERセットリスト
M1.はちゃめちゃわちゃライフ！
M2.わたしの⼀番かわいいところ
M3.ピポパポ
【Not Sponsored 記事】