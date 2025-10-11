CS¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¡×¡¡¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ë°ÛÊÑ¡ÄÃæ·Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡È°ÛÍÍ¤µ¡É
Á´ÌÌÀÄ°ì¿§¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀÄ¤¹¤®¤ë¡×
¢£DeNA 6¡¼2 µð¿Í¡Ê11Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë6-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÀÄ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ü¿¿¤ÃÀÄ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç¤Ï2²ó¤ËÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇDeNA¤¬ÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤â²ÜÌ¾Ã£É×³°Ìî¼ê¡¢Åû¹á¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢6²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÅû¹á¤Î¥½¥í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¤¬7²ó118µå2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£8²ó¤Ï°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¡¢9²ó¤Ï¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¤¬Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ´ÌÌ¿¿¤ÃÀÄ¤Îµå¾ì¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÍãÀÊ¤âÁ´¤Æ¥Û¡¼¥à»ØÄêÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¾åÉô¤Î¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÀÄ°ì¿§¤À¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âµå¾ìÁ´ÂÎ¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤ê²á¤®¤Ç¥¦¥±¤¿¡×¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀÄ¤¹¤®¤ëwww¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë