狼男の哀しみは、月だけが知っている――【連載】奈倉有里「猫が導く妖しい世界」＃7

この連載では、スラヴの昔話からやって来た物知り猫“バユーン”が、ロシア文学研究者・奈倉有里さんとともに皆さんを民間伝承の世界へとご案内します。

今回はどんな不思議に出会えるでしょうか？

※2025年度『まいにちロシア語』テキスト10月号より抜粋

（スラヴ：ロシアやウクライナ、ポーランド、ブルガリアなど、ヨーロッパ東部から北アジアに広く分布する、スラヴ系諸語を話す人々の暮らす文化圏）

第七回 退屈は狼男のはじまり

月夜の散歩

満月のきれいな夜に山沿いの道を散歩していると、なにかが出そうな気がしてくる。ほら、日本の昔話にもたくさんあるでしょう、月の夜に動物が化ける話って。たぬきが枯葉を小判にして人をからかって喜んで、腹鼓をたたいて踊ったり、きつねが美女に化けて若い男を山の奥深くに迷い込ませたり。ひょっとしたら、いまもすぐ近くの茂みのなかで、たぬきが私を化かそうとたくらんで、頭に木の葉をのせているところかもしれない……。そんなことを想像しながら歩いていると、数歩前を歩いていたバユーンが私の思考に応えるみたいに、「狼男でも出そうな夜だね」とつぶやく。そうか、バユーンが語りたいのはたぬきじゃなくって狼か。でも、どうやら月が「化ける」ものたちへの連想につながるのは、スラヴの昔話も同じみたい。

姿が変化する妖怪のことを、ロシア語ではオーボロチェニ（оборотень）という。「化ける」（оборотить）という動詞から派生した名詞で、語感的には「お化け」である。ただし種々多様な日本語の「お化け」に比べて語義は狭く、主に「人がなにかに化ける／なにかが人に化ける」場合に用いられる。狼男のほかにも、熊男や魚人などいろいろな種類がいる。

わけても有名な狼男は、これまで紹介してきた妖怪たちに比べると、ヨーロッパ各地の昔話や伝説やそれをもとにした文学作品などから、姿形の想像がつく人も多いだろう。狼男伝説は非常に多様で、狼の生息する地域ほぼ全般で広く語られてきたが、特にゲルマン語派とスラヴ語派の言語にたくさんの伝承が残されている。

ロシア語では狼男はヴォルコラーク（волколак）といい、語源を辿ると狼の毛皮という意味になる。そしてやはり、もともと狼だったものが人に化ける場合と、人が狼に化ける場合がある。「バユーンの知ってる狼男はどんな話？」と訊いてみると、バユーンは待ってましたとばかりに「僕が見たわけじゃなく、昔、猫の集会で聞いた話なんだけどね。ちょうど、こんな月のきれいな夜のこと……」と語りはじめた。あ、知ってるぞ。これは狼男などの伝承を語るときの枕詞のようなもので、「となりの村の人が確かに見たらしいんだよ……」とか、「山の向こうで起きたことなんだが……」とか、少し距離を加えることによって、逆に又聞きとしての「もっともらしさ」を加えるっていうパターンだ。

人が狼になるとき

バユーンが語ってくれたのは、こんな話だった──あるところに裕福な中年の男がいた。この男はもともと心根が優しく、人からも好かれていた。ただ、善人でいなければならない、悪いことをしてはいけないと自分を律する日々を送るうち、ふと、自分が退屈していることに気がついた。食べるものにも寝る場所にも困らず、とりたてて心配事もなかったが、常になにかが面白くないのだ。さらに日々が過ぎるうち、いつしか男の胸には子供や弱い人間が傷ついている姿を見たいという奇妙な欲望が渦巻き、それが自分でも抑えられなくなっていった。しばらくは人から聞いた残酷な噂話や、幸せに生きていた人間が突然いくつもの不幸に見舞われて破滅していく話を好んで集めては、その様子を想像して楽しんでいるだけだったが、やがて「もし、自分が直接手を下せるなら……」「もし、誰にも気づかれずに人を破滅させることができたら……」と考えるようになった。そうして月日が経つごとに男の顔つきは次第におかしくなり、目は害意に満ち、その不気味な雰囲気のために人々から避けられるようになる。

ついにはその溢れんばかりの邪気に気づいた魔女が、ある夜みすぼらしい老婆の姿で男のもとへやってきて、こんな話を持ちかけた──おまえの望みを叶えてやろう。満月の夜、月の光の下でこの毛皮を被れば狼になれる。そうすれば、千キロの距離を走っても疲れない。望むかぎりの残忍さで人も家畜も殺せるうえに、人々はすべてを狼の仕業だと思うだろう。元に戻るには夜明けまでに帰ってきて、毛皮を脱ぐだけでいい。そう言いのこして魔女は去った。

男は半信半疑で魔女の置いていった毛皮を手にとり、壁にかけた。ひと月、ふた月、と決心がつかずにいたが、そのうち「いや、あんなのは噓に決まっている」「変な老婆にからかわれたんだ」と思うようになり、三度目の満月の夜、月明かりの照らす窓辺で何気なくその毛皮を肩にかけてみた。するとたちまち心臓が早鐘のように打ちはじめ、腹の底から怒りに似た衝動が湧き、全身の血がたぎるのを感じたかと思うと、腕や足には濃い毛が生え、顔は凶暴な狼に変わった。なんということだ。老婆の話は噓ではなかった。だが、自分はほんとうに人を殺せるのか？

はじめの夜、男はただひたすらに駆けた。老いを感じ始めていた体に力がみなぎり、風を切って軽々と森を走る。暗い道でもよく見える目で周囲を捉え、山の急斜面をひらりと駆けのぼり、山頂の鳥の声を聴く。それはあまりにも心地よく、男は野山を駆けまわって遊んでいた幼い日々を思いだした。あれほど抑えがたく渦巻いていた鬱屈とした思いは消え失せ、魂が澄んでいく。

夜明けが近づくころ、男はふと我に返った。気がつくと自分の家の前に戻っていた。肩にはまだ毛皮がかかっていたが、体は人間の姿に戻っていた。放心しながら毛皮を脱ぎ捨てると、夜のことがまるで夢のように思われた。

戻れなくなる前に

バユーンはそこで話を切った。私が「じゃあその人は狼男になれてよかった、ってこと？」と訊くと、バユーンは「だといいんだけど」と首をかしげて、続きを話した──次の満月の夜からは、男はもう迷わなかった。もっと遠くまでいける。もっと高い山にも登れる。満月の夜ごとに狼になり走りまわるというその密やかな享楽は、確かに男を変えたかのようだった。心に余裕が生じ、退屈だと思っていた日常のなかにも人に優しくする喜びや体を動かす楽しさを見出した。周囲の人々はその変化に驚きつつも再び親しみを持つようになり、男は以前のように人から好かれ、離れていった人々もだんだんと戻ってきた。

だが半年が過ぎたころ、いつものように満月の夜に森を走っていると、ちいさな女の子を背負った若い女に出くわした。女は急な病にかかった娘を医者のもとへ連れていくところだ。おぶさった幼な子は蒼い顔でぐったりとしている。あれはどのみち助からない。たとえ無事に森を抜けたところで、死んだ子供と泣き崩れる母親になるだけだ──そう直感で悟ったとき、狼の毛皮のなかでなにかが動いた。よく見えていたはずの視界が不意に黒くなったかと思うと、目になにかが沁みた。狼男がそれを「血だ」と理解したのか、しなかったのか、それは誰にもわからない。それきり、その男の姿を見た者はいないという。

「つまり毛皮が剝がれなくなって、人間に戻れなくなったということだよね」と、私は問いかける。バユーンは、「うん。もし狼になってしまっても、人を殺すまではまだ元の姿に戻れるんだ。でも、ひとたび手を染めてしまったら戻れない。だから、もし僕が狼になったら、そんなことになる前にちゃんと元に戻してよね」と答えて、尻尾をふわりと揺らした。

なに言ってんの、バユーンはもともと猫なんだから、たとえ狼に化けたって狼男じゃなくって「狼猫」なんていう微妙な動物になるだけじゃないの、と突っ込もうかと思ったが、そういえば狼男は黒猫や黒い熊にも化けられるっていう説もあったのを思いだして、やめた。まあ、バユーンが実は狼だなんて、私は信じないけどね。

満月はまだ空に高く、足元の私たちの影はさっきよりも濃くなっていた。

奈倉 有里

1982年生。ロシア文学研究者。著書に『夕暮れに夜明けの歌を』『アレクサンドル・ブローク詩学と生涯』『ことばの白地図を歩く』『ロシア文学の教室』『文化の脱走兵』、訳書にミハイル・シーシキン『手紙』、サーシャ・フィリペンコ『赤い十字』など。

イラスト 山田 緑

