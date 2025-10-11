正直めんどくさい！自分は未読が多いのに「既読無視？」と聞いてくる彼氏【ママリ】

彼氏とLINEの価値観が合ってない？

私がLINE既読して3時間くらいで、『既読無視？』と聞いてくる彼氏。

本人は既読したらすぐ返すスタイルみたいで、だから一日未読とかあって。

既読無視されてるのが不安なんですかね？

彼の仕事が忙しいらしく今全然あえなくて、あんまりLINEしないほうがいいのかなとかも考えちゃってて。

でもいちいち聞いてくる彼氏ってみなさんどう思いますか？

なんか面倒くさいと思ってしまって笑 出典：

LINEはメッセージのやり取りがしやすいだけでなく、便利な機能がついていることもコミュニケーションツールとして選ばれる理由だと思います。しかし便利が不便をよんでいることも。「既読」が表示されることによって、読んでからの返信のスピード感が個々によって異なるので、考え方の違いが浮き彫りになるように。この記事ではそんなLINEの既読についての価値観の違いにぶつかったという体験談をご紹介します。

LINEを読んだからといってすぐに返信できるとは限りません。仕事や移動中で内容を読んだものの返信できないことなんてよくあることだと思います。



スマホをさわるタイミングまで監視されているような気分になりますね。便利なツールですが使い方で、個々の性格や価値観が浮き彫りになるのかもしれません。

返信できないときもある！既読に過敏になる彼はめんどくさい！

LINEを既読にしたまま数時間がたつと彼から「既読無視?」と聞かれる投稿者さん。自分は一日未読なこともあるのに、既読したら即返信が彼のルールなのか、でも正直めんどくさいと思ってしまう投稿者さんにママリユーザーからコメントが寄せられました。

私も既読つけてもすぐ返せない時とかもあるのでぶっちゃけ面倒くさいなって思います😂 出典：

めんどくさいですね💧



わたしもすぐ返さない時ありますし、既読にして、時間置いてあとで返す時もあります～😃

即返事してもテキトーに返事するよりいいと思いますჱ̒ •̀֊•́ )‪



こちらの状況を考えたりしてくれないのかな。

自分優先なのかなと思いました。 出典：

既読してるなら返してって感じかな？って思いました。

私の場合未読スルーの方が良いです。 出典：

え、めんどくさい(笑)

私もすぐ返すようにはしてますが、時と場合によりますしね💦そんな、ずっとスマホ手にしてませんし…

私も既読してから返せる時に返してます💦

普通そんなもんじゃないですかね🤔

仕事中にも返せってことなのか？とか思っちゃいます💦 出典：

既読後の返信が遅いと「既読無視?」と聞いてくる彼に対して、「めんどくさい」というコメントが圧倒的に多いなか、「既読したなら返信がほしいのでは」という気持ちを汲んであげている声もありました。既読後に返信がないと、その間の時間に意味があるのではないかと、深読みしてしまうのかもしれませんね。



彼にとっては、返信できないのであれば未読の方がマシなのかもしれません。LINEの返信についても、一度口に出して相談して互いの価値観の違いと、その考え方を共有できたらいいですね。

