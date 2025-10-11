俳優の黒崎煌代、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生が１１日、都内で、家族を演じた映画「見はらし世代」の公開記念舞台あいさつを、これが長編映画デビューとなった団塚唯我監督と行った。

父が家族旅行より仕事を選んだことで崩壊した家族の物語で、父親役を遠藤、母親役を井川、息子役を黒崎、娘役を木竜が演じた。今年のカンヌ国際映画祭の監督週間では、団塚監督が日本人史上最年少の２６歳で選出された。

舞台あいさつでは映画の英語タイトルが「ブランニュー・ランドスケープ（新しい景色）」であることにちなみ、「これから見てみたい景色」についてトーク。黒のノースリーブに黒のパンツというシックな装いで登壇した母親役の井川が「来年、私５０歳になるんですけれども…」と切り出すと、息子役の黒崎は「５０歳？すげえ！奇跡の」と驚いた。

映画は昨夏と今年１月に撮影されたが、井川は「ホントにお母さんとしての時間が長かったので、昨年すごく久しぶりに映画に参加させていただいていたんですね。けっこう空いていた」といい、「ああ懐かしいなっていう感じと、またこうして呼んでいただけたことがすごくうれしかった」と振り返った。

その上で「５０歳になった時に、今のような活動をしている自分を想像していなかったので、まさに見たことがない景色を来年に迎えるんですけど。こうして映画に参加できることに感謝して、次にまい進していきたい」と、来年６月に迎える五十路（いそじ）に向けた抱負を述べた。

井川の夫役を演じた遠藤は「俺は６４歳」と続いた。ＴｉｋＴｏｋもやっているという遠藤は「６０代は大体こういう感じかなというのが見えてきたんで、７０（代）になっても取りあえず元気で、新しいエネルギーの人たちと、現役でバリバリやれたらうれしいなという感じですかね」と、早くも６年後に控えた７０代を見据えていた。