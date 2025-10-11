ピエール・エルメ・パリのお取り寄せで楽しむ贅沢スイーツの世界

21世紀のパティスリー界を牽引するピエール・エルメ・パリ。マカロンをはじめ、Nomade(ノマド) コレクションの「ノマド イスパハン」や「ノマド フレーズ ピスターシュ」など、個性豊かなアントルメが冷凍でお取り寄せ可能です♡記念日や特別な日のギフトに、心ときめくラグジュアリースイーツを自宅で楽しめます。

Nomadeコレクションの魅惑アントルメ

ノマド イスパハン

ノマド フレーズ ピスターシュ

ノマド プレジール シュクレ

「ノマド イスパハン」（5,750円・送料別）はローズ入りビスキュイとライチクリーム、甘酸っぱいフランボワーズで華やかに。

「ノマド フレーズ ピスターシュ」（5,750円・送料別）はピスタチオとイチゴの絶妙なハーモニーが楽しめます。

また、「ノマド プレジール シュクレ」（5,750円・送料別）はチョコとプラリネの古典的フレーバーをピエール・エルメ流にアレンジ。

冷凍でお届けされるため、自宅でラグジュアリーなひとときを演出できます。

珠玉のマカロンで彩るお取り寄せ

マカロン 3個詰合わせ

マカロン 6個詰合わせ

マカロン 10個詰合わせ

マカロン 15個詰合わせ

マカロン 20個詰合わせ イニシヤシヨン

ピエール・エルメ・パリのマカロンは、外はさくさく、中はしっとり甘く、洗練されたデザインが特徴です。

3個（1,550円）、6個（2,900円）、10個（4,100円）、15個（6,050円）、20個セット（9,400円・送料別）まで多彩なサイズが揃い、贈答用にも自分へのご褒美にも最適♡

季節によってパッケージやフレーバーが変わるのも楽しみのひとつです。

お得なクーポンでラグジュアリースイーツを

2025年10月31日まで、新規出店記念で3,000円以上の購入で300円OFFのクーポンが利用可能♡公式通販サイト「Cake.jp」でのお買い物がさらにお得になります。

ピエール・エルメ・パリの極上スイーツを、自宅で楽しむ特別な時間や、大切な方への贈り物としてぜひ活用してみてください。

ピエール・エルメ・パリで特別なひとときを

ピエール・エルメ・パリのお取り寄せは、Nomadeコレクションやマカロンを通じて、上質なラグジュアリースイーツを自宅で手軽に楽しめます♡

価格はアントルメが5,750円、マカロンは1,550円～9,400円（送料別・税別）で、誕生日や記念日、ギフトにも最適です♪

CREA監修の「お取り寄せ」サイトで、贈る人も贈られる人も笑顔になれる至福のひとときを演出しましょう。