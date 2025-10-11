グラビアアイドルの葉月つばささんのデジタル写真集『パーティのあとは……』（扶桑社）がリリース。収録カットが公開されました。パーティの熱気が冷めた後、二人きりになった瞬間に見せる艶っぽい顔。葉月さんが童顔からは想像できない、大胆な脱ぎっぷりに挑みます。



【写真】少女のような顔も見せる葉月つばささん

公開されたカットでは、自宅でのパーティの様子を切り取ったもの。少し距離のある場面から、徐々に彼女が近づいてくるシーンへと展開し、親密さが増していく過程を表現。部屋着からのぞくショットや、衣装を脱いで素肌を見せる場面も収録。さらにシャワーシーンやタオルを巻いた姿など、プライベート感のあるカットなども収録されています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：西條彰仁 ヘアメイク：野中美希 スタイリング：田中陽子）



【葉月つばささんプロフィール】

はづき・つばさ 1998年青森県生まれ グラビアのほかにも、コラム連載やイラスト制作を手がけるなどマルチクリエイターとしての顔も持つ異色のグラドル。オンラインサイン会などの情報は公式X（@Hyoro1000）