＜ブロックひどくない？＞旦那に相談すると「関わらない方がいいよ」…息子の気持ちは？【後編まんが】

私はマオ（34）。息子はライト（現在小学6年生）です。2年前、突然LINEをブロックしてきたママ友・クミ（35）から突然の連絡がありました。私の言動が気に食わなかったと説明を受けたために謝罪をすると「水に流すからまたランチに行こう、アキラ（クミの息子、現在小学6年生）もライトと遊びたがっている」と言われたのです。私たち親子は、当時理由もわからず、親子で拒絶され深く傷つきました。だから……あんなに待ちわびた連絡が、正直なところ全く嬉しくなかったのです。



旦那は「誰にでもお人好しを発揮しなくていいんだよ。話を聞いてみると、マオに謝罪させたかっただけでしょう？　向こうから謝罪の言葉もないわけでしょう？　また同じことを繰り返すよ、絶対。もう関わらない方がいい」と、言います。



私はクミをブロックしました。



クミは「もしかして私のことブロックした！？　連絡くれるって言ってたのにひどくない！？」と、すごい剣幕で自宅にやってきました。



私は「……あなたがやったこと、そのまま返しただけだよ」と、きっぱり言いました。



当時は本当に仲が良くてLINEをブロックされたことが本当にツラかったです。ライトも、アキラくんと親友だったので、他に仲が良い友達もおらず、苦労したと思います。

せめて私の何が悪いのか、直してほしいのか、その場で言ってもらえていたら、今みたいな終わり方はしなかったんじゃないかなと思っています。

ただ、私の胸にあったしこりは、きれいさっぱりなくなりました。前みたいに戻れないのなら、また傷つく思いはしなくていい。そう思ったのです。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・横内みか