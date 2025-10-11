【義母、呼ばないで！！】「私はあなたのママじゃない」ママ友にぶちまけると＜第4話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第4話 あなたの「ママ」じゃない
【編集部コメント】
お義母さんからの「ママ」呼びに嫌悪感を抱いてしまったリホさん。ゾワゾワして鳥肌が立ってしまうなんて相当ですよね。思わずママ友たちにグチったところ、そのうちの一人から鋭い指摘が入ります。結局のところ問題は「呼ばれ方」にあるわけではない……？ こちらが同じように「ババ」と呼び返せば済むような話ではなさそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
