¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤À¤±¤É¡Ä¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä!?ÂçÃÀ¤Êà¥¤¥á¥Á¥§¥óá¤ËSNSÁûÁ³!¡ÖÈá¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤è!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¡×
¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª
¡¡ÊÆÇÐÍ¥¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·½Ð±éºî¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£12·î25Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂîµåÁª¼ê¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âîµå¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍÍ¤ÊÈï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ì¤ò³°¤¹¤ÈàË·¼çá¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ïª¤ï¤Ë¡£ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈà¤ÎÈ±¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤è!¡×¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î!!¡×¡ÖÈà¤ÎÈ±¤Î¥«¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ËÈá¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÈ±¤¬¤Ê¤¤¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ý´¢¤ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤À¤ï¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤À¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÏÅÁÀâÅª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¼ã¤Æü¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡×¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£