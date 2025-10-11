¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç¤ÎÇ®°¦¡õ»ö¼Âº§...¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷à¥´¥¯¥ßá51ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¸åÆ£µ×Èþ»Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡80Ç¯Âå¥É¥é¥Þ³¦¤òÀÊ´¬¤·à¥´¥¯¥ßá¤Î°¦¾Î¤Ç¹ñÌ±¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿½÷Í¥¤Î¸åÆ£µ×Èþ»Ò(51)¡£¤½¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¸åÆ£µ×Èþ»Ò ¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢±Ç²è¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÇÄ«¿©¤ò¡×¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î²¼Â¼°ì´î¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Á♡¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¤¤¤ä¤¤¤ä¡Á¸åÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤♡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÆ£µ×Èþ»Ò¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1986Ç¯¤Ë12ºÐ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥´¥¯¥ß¡×¤Î°¦¾Î¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÂç³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢95Ç¯¤«¤é¸òºÝÃæ¤Î¸µF1¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ì¥¸¤µ¤ó¤ÈÀ¸³è¤ò»Ï¤á¡¢¤Î¤Á¤Ë»ö¼Âº§¤Î·Á¤Çº§Ìó¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£