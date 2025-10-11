¡Ö¤³¤ì¹¥¤¹¥¤¡×¥Û¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¤ÆÁ°¤«¤¬¤ß¡Ä52ºÐ¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¢Á´À¹´ü¤Î1Ëç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¡×¡Öº£¤âÀÎ¤â¤À¤¤¤¹¤♡¡×
ÇØÃæ¤Î¥Û¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¤Æ¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÍü²Ö(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÁ´À¹´üá¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜ¼«ÂÎ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¼♡¡×¤È¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Íü²Ö¤ÎÇØÃæ¤Î¥Û¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¡¢ÇØÃæÁ´ÂÎ¤¬Ïª½Ð¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Öº£¤âÀÎ¤â¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤³¤ì¹¥¤¹¥¤ ²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì ÀÎ¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢º£¤Îº£¤â¡ª1ÈÖÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£