¡¡¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£Íö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö°ËÆ£Íö Special Premium Live¡ÁDon¡Çt Stop The Music! ¡Á vol.2¡×¤ÎºÇ½ª¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¡õ¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Î°ËÆ£¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥É¥¥É¥♡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤¨¡ÁÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Á¡Ù¡Ø¤¨¡Á³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä°Ê³°¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥Ï¤Î»Ñ¡Ä¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÍö¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡¢¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍö¤µ¤ó¤Ï¿¿¤óÃæ¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡ÖÂÎÄ´¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤Æ»²Àï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦½¼Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ËÆ£¤Ï7·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Æ±¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¼ê¼ó¤Î¹üÀÞ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¸ø±éÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤â¤¦¤É¤Á¤é¤Î¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¤Î¤«Ëº¤ì¤Æ¤è¤¤º¢¡Ä¤ÈºòÆü¤Î¸¡¿Ç¤Ë¤ÆÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿‼︎¡×¤È8·î23ÆüÅê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·Ð²á¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï10·î12Æü¡¢13Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ëEBISU JAM 2025¤Ç¡¢15Æü¤ËKT Zepp Yokohama¤Ç¡¢18Æü¤ËEX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£