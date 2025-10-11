ミズノ『JPX925 HOTMETAL Limited Black Edition』、10月10日限定デビュー
ミズノから限定アイアンのアナウンス。「10/10（金）より、ゴルフクラブ『JPX 925 HOT METAL Limited Black Edition』を、ミズノ公式オンラインおよび直営店限定品として販売いたしました」と、同社。
【画像】ノーマルと数量限定のブラックの7番の顔を並べて比較
「商品の特長は広範囲でルール限界の高反発性能を発揮させる新フェース設計『コンターエリプスフェース』を採用していることで、ミズノ史上最高の反発係数と高初速エリアを達成した『JPX 925 HOT METAL』の限定ブラックバージョンです」（同社広報） 7Iロフトは28度で、PWロフトが42度のストロングロフトに加えて、コンターエリプスフェースの採用で極めて弾きのいい同モデル。シャフトは『N.S.PRO 950GH neo』（S）装着で、6I〜PWの税込価格は126,500円。カーボンシャフト『MFUSION i』装着は、132,000円となる。
