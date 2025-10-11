【キングオブコント】ロングコートダディ、去年と同じトップバッターも高得点
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。トップバッターのロングコートダディは、去年と同じトップバッターにもかかわらず、474点という高得点を獲得した。
【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧
審査員たちからの評価も高く、山内健司が「トップバッターなんですけど、低い点はつけられない。否定から入ってくるなんか嫌な人をファンタジーの形でうまく表現して。暗転も最小限にして、否定から入ってくるなコイツって思っているちょうどのタイミングで指摘しているのが面白かった」と絶賛。
秋山竜次は「バキバキしてなくて。メルヘンチックなやつかなと思ったら、こっちなんだって」、小峠英二も「こういう着ぐるみ着ると、だいたいはしゃぐんですけど、えらい人間だなって。そこからもっとねじ込んでいく」と賛辞を送っていた。
2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。
史上最多エントリー3449組となった今回、ファイナリストには、青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが選出された。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
MCはダウンタウンの浜田雅功、アシスタントは日比麻音子アナ、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当する。
