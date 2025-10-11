ピラティススタジオ「ルルト」両国店で、パーソナルピラティス体験 / モニター・タブレットに対応するスタンド【まとめ記事】
2025年10月2日、両国駅から徒歩圏内にピラティススタジオ「ルルト」両国店がオープンしました。運営母体は理学療法士による専門家集団で、「解剖学に基づき、１回のレッスンで姿勢や身体の動きを整える」がコンセプト。白を基調としたスタジオは清潔感があり、日当たりの良い空間にマシンがゆったりと配置されています。インストラクターは理学療法士監修の解剖学に基づいたプログラムを学び、厳しい研修を突破したプロフェッショナル揃いです。
サンワサプライ株式会社は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応した卓上スタンド「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」「PDA-STN84BK（3関節アームタイプ）」「PDA-STN85BK（クランプタイプ）」を発売した。利用シーンや設置場所に合わせて、上下伸縮アームスタンド・3関節アームスタンド・クランプ式3関節アームホルダーの3タイプから選択できる。自由な高さ・角度調整、縦横回転に対応する。17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応したスタンド。PDA-STN83BKは伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できる。PDA-STN84BKとPDA-STN85BKは多関節アームによりモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできる。
■理学療法士が監修！ピラティススタジオ「ルルト」両国店で、初めてのパーソナルピラティス体験
■工場・倉庫等に最適！キャスター付きマルチカート
サンワサプライ株式会社は、ちょっとした作業や移動に最適なシンプルマルチカート「RAC-MULTCT5（H1000mm）」「RAC-MULTCT6（H700mm）」を発売した。中棚の高さや前後位置を自由に調整できます。床を傷つけにくいナイロンキャスターを採用しており、多様な作業環境に柔軟に対応する。例えば天板にラベルプリンター、中棚にポータブル電源を載せれば、電源供給が難しい工場・倉庫の現場でもラベルの発行作業がスムーズに行える。製品ピッキングカートや検品端末用カートとしても使用できます。キャスター付きで移動もラクだ。
■17.3インチまでの大型モバイルモニター・タブレットに対応するスタンド
■スマホ現代病を解決！に鍼灸師が開発したスマホリング
あけび動作の学校株式会社は、2025年10月6日（月）8時より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて新商品「SYANTO Catch2 Connect」の先行販売を開始した。本製品はスマホ操作による「肩こりや姿勢の崩れ」、「ストレートネック」や「スマホ小指」といった現代病を解決するべく700以上の試作を経て、人間工学をもとに開発したスマホリングだ。「人々の姿勢をシャンと（SYANTO）正す」ことを目指し、鍼灸師の資格を持つ代表が700以上の試作を経て開発した、人間工学×健康のスマホリング。2020年にMakuakeで商品化され、これまでにシリーズ累計売上1億円を突破。日本・アメリカ・EU・中国・韓国で特許を取得している。
■渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2025年11月3日(月)より渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84 の第 158 回目の展示として開催される個展。「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」は、単なる写実ではなく、「女性の美に対する理想や憧れ」、そしてその中に潜む狂気や哀しみまでも写し出し、あわせ鏡を覗くような恐ろしさと同時に共感を呼び起こす作品展となる。入場は、成人限定となる。
■工場・倉庫等に最適！キャスター付きマルチカート
■17.3インチまでの大型モバイルモニター・タブレットに対応するスタンド
■スマホ現代病を解決！に鍼灸師が開発したスマホリング
■渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」を開催【Art Gallery M84】
