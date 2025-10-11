“ブログ毎日更新中”の日向坂46・上村ひなの「目指せ丸1年更新！」 「無理しないでね」「努力の賜物」と応援の声
日向坂46・上村ひなのが10日、インスタグラムのストーリーズを更新。毎日更新を続けているブログへの意気込みをつづった。
【写真】上村ひなのが200日連続更新！ 日向坂46ブログ更新ランキング第8位〜第1位メンバー
投稿で上村はブログを更新したことを伝え、「皆様のお陰で毎日ブログなんだかんだ続けられています。目指せ丸1年更新！！」と目標を明かし、「体調の方ですが、少し休んだらだいぶ元気になりました。ご心配をお掛けしてしまって申し訳ありませんでした。明日からも元気で頑張ります。それと、いつもほんとうにありがとう」とコメントを添えた。
上村は今年1月13日からブログを毎日更新しており、現在も連続記録を継続中。8日と9日には体調不良のため「短めブログで失礼します」と伝えていたが、ストーリーズでは回復した様子を報告した。ファンからは「毎日ブログほんとにすごい。体調良くなって良かった！でも無理しないでね」「確実にひなのちゃんの努力の賜物だと思います」「感謝の気持ちでいっぱい」と温かい声が寄せられている。
引用：「上村ひなの」インスタグラム（＠hinanokamimura.official）
