◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

巨人は、サイドスローに挑戦中のバルドナード投手が７回に登板。２／３回無安打無失点だった。

２―４の７回。先発・山崎に代わって２番手・バルドナードが登板。新たに取り組んでいるサイドスローで投球し、先頭の石上には四球を与えたが、代打・フォードを見逃し三振に抑えるなどして、２死二塁で降板。ここで３番手・船迫がマウンドへ。１番・蝦名をスライダーで遊飛に抑え、無失点に抑えた。

バルドナードはシーズン最終戦となる１日の中日戦で阿部監督の勧めもあり、制球力アップのために、サイドスローに変更して１回無失点に抑えており、この日もサイドスローで投球を行った。

杉内俊哉投手チーフコーチはバルドナードの起用について「バルちゃん。もちろんフォーム変えて、左バッターからっていうのもあったのでね。勝負させに行ったんですけど、ちょっとフォアボール出しちゃいましたけどね。でもこちらも１００パーセントは求めてないし、現状でできることをやってくれればいいかなと思って、多分監督もそういう考えだと思いますから。あれでストライクゾーンに決まれば、絶対左バッターは打ちにくいはず。１５０（キロ）近く出てますから、なんとかものにしてほしいなと思います」と語っていた。