◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第３日（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、２８位からスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１トリプルボギーの６９で回り通算４アンダーとし、トップと８打差の２２位で最終日を迎える。

朝から冷たい雨がコースを濡らす難しいコンディションに見舞われながら、前半だけで３つ伸ばすと、１０番から３ホール続けて１パットのパーでしのいでいった。１３番で第２打を１メートルにからめ、６アンダーに乗せた。上位の背中が見えてきた右ドッグレッグの１４番で見たのは悪夢だった。

ティーショットは右のブッシュへ消え、結果ロストボールとなった。暫定球として打った第３打は左へ曲がり、６オン１パットのトリプルボギーを喫して一気に後退した。「あそこで（トップと）６打差というのが見えて、欲が出てしまった」と苦笑い。「３日間ずっと右にミスをしているので、いいスイングができればと思っていたけど、あと１つ２つ、欲を言えば３つ伸ばせて終われればというところで、いろんなことを考えながら打ってしまった」と後悔した。

ショット全般の感触は、いいとは言えない。「アイアンもそうだけど、全部がうまく調整できていない。バーディーが取れているところも、なんとなくチャンスについている感じ。自信を持って打てていないのでそこは苦しけど、明日完全に一致させられるようにしたい」と前を向いた。

メジャー２勝で東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（米国）ら２人が並ぶトップとの差は８打。「上の人は調子がいいはずなので伸びると思う。チャンスがあるかと言われたら厳しいけど、６０台前半のスコアを出せるように頑張りたい」。取材を終えると練習場に直行。ドライバーを中心に１時間打ち込んだ。雨に打たれながら、途中、上着を脱ぎ半袖になって一心不乱に球を打った。熱のこもった“居残り特打”を、最終日につなげる。