ティーンに人気を誇る“きんりのカップル”りのん（多田梨音）ときんご（内田金吾）が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。制服姿で腕を組みながらフレッシュにランウェイを闊歩し、ステージの先端では初々しいバックハグを見せると、客席から大歓声が起こった。

【映像】ステージでバックハグする“きんりの”

イベント終盤の「【TGC teen ／ 今日、好きになりました。STAGE】」では、まず同番組でカップルとなったりのんときんごが登場。ステージの先端では頬をくっつけ合うような場面もあり、きんりのカップルを応援している視聴者は「きゃー！」「かわいい大好き！」など歓喜の声を上げた。

続けていおう（榎田一王）とせり（松井芹）が揃って登場。いおうといえば全国高校生ボディビル選手権で2連覇を果たしているマッスル界の超新星。そんないおうはせりと共にステージの先端でボディービルポーズを決めて、ファンを喜ばせた。

さらに同番組の最新シーズン「チュンチョン編」に出演しているさわ（紗和）とさら（永瀬さら）、そしておうあおカップルとして人気を誇るあおい（永瀬碧）とおうが（桜我）も登場しステージを盛り上げた。なお、いおうもチュンチョン編に参加している。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）

