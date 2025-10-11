ニッキューナナ・こっちゃん選手が10月8日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、ある業界のAI事情に対して苦言を呈した。

番組では、海外の大手アダルトグッズメーカー「Lovense」が提供している公式アプリの新機能を紹介した。

公式アプリ「Lovense Remote」は、マイクで拾った性行為中のパートナーのうめき声、息遣い、沈黙をAIが察知し、パートナーのために何をするべきか簡単なアドバイスを送るという機能を試験的に実装するとのこと。

ニッキューナナ・こっちゃん選手がニュースを読み上げると、相方の峯シンジは「自分たちの行為を通訳するというか、説明してくれるみたいなことだよね」と感心。

Lovenseは、スマートフォンなどのアプリで操作可能なアダルトグッズで知られている。今回の新機能は遠隔プレイなども想定し、パートナーの思いを汲み取りにくい状況でもより良い性生活を送れるように開発されたようだ。

峯は「急な沈黙あったらさ、何て言うの？」と話し、AIからどんなアドバイスが送られてくるのかという話題で盛り上がった。

だが、こっちゃん選手は「AIが思っているより人間の性行為って複雑だよって、私は言いたいんですよ！」「こんなパターン化されるわけなくない？」と主張。

峯も「めっちゃわかりやすいやつだけ言ってくれるのかもね」と語った。

こっちゃん選手は「これがどんどんクオリティが上がっていったら、もっといろいろできたりするんでしょうね」と今後の発展に期待した。

また、峯はこっちゃん選手の天邪鬼な性格を指摘。

峯から「AIが言ったらさ、逆なことしたくなっちゃうんだろうね。『速度落として』って言われたら速めて、『位置を変えよう』って言われたらずっとその場でやって。これ使わないほうがいいよ！」と言われたが、こっちゃん選手は図星のようだった。

マセキ芸能社のお手伝い制度や面識のない著名人から届いたリプライなどについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、10月15日19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら