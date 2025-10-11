豆柴の大群が、11月12日にリリースするグループ初となるベストアルバムの詳細を発表した。

本作のタイトルは『NO BEAN, NO BARK』に決定。プロデューサーであるクロちゃん（安田大サーカス）が命名した。“豆がなければ吠えられない”という意味を持ち、グループのアイデンティティを象徴するフレーズとなっている。

本作は、グループの象徴ともいえる“豆”と“吠える”をキーワードに、過去から現在、そして未来へと続くグループの軌跡を一枚に詰め込んだものに。収録楽曲はメンバーによるセレクトとなり、ファンから寄せられていた「現体制で過去曲を歌い直してほしい」という声に応える形で、グループの人気曲が新録ボーカルで収録される。

また、ビッケブランカによる書き下ろし新曲「ぱわうぇいっ！」も収録。中毒性の高いトラックと、豆柴の大群らしい遊び心が融合した一曲となっている。

あわせて公開されたジャケットは、大胆に配置された豆の中にメンバーが詰め込まれているユニークなデザインだ。タイトルの意味を視覚的に表現したビジュアルとなっている。

さらに、クロちゃんの誕生日である12月10日には恵比寿 LIQUIDROOMにて自主企画イベントを開催。詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）