Photo: 長谷川賢人

試みと野心、そして想い。単なるアートワーク展示を超えた体験がありました。

このギズモード・ジャパンでもグラフィックワークやTシャツデザインを手掛けてくださっている、アーティスト／アートディレクターの土井宏明さん（ポジトロン）。商業施設、ホテル、病院、宇宙関連企業のグラフィック／サイン計画など幅広い領域で活動されています。

土井さんのアイコニックな仕事の一つが、アメリカを代表するSF作家の巨匠、フィリップ・K・ディックによる作品群の装幀デザインです。

フィリップ・Ｋ・ディックといえば、不朽の名作映画『ブレードランナー』の原作としても知られるSF小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』のほか、『高い城の男』『ユービック』など現代でも参照され、歴史から外すことのできない一人。その作品たちは『トータル・リコール』や『マイノリティ・リポート』など、数多くの映画やドラマの原作にもなっています。

ハヤカワ文庫SFから刊行されているフィリップ・K・ディック作品で、土井さんが手掛けたデザインは、真っ黒な表紙にビビッドなアイコンやイラスト、そして端正なフォントで構成されたもの。書店の平台に並ぶと、その存在感にハッと目を奪われます。

Image: Hiroaki Doi

さて、本題。

2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの1ヶ月間、大垣書店 麻布台ヒルズ店にて、土井さんの個展『フィリップ・K・ディック展』が開催中です。さらに、スピンオフ企画展として、東京ミッドタウン日比谷のアートショップ「YELLOWKORNER」でも『FUTURE PRIMITIVE POPUP展』が同時開催されています。

勇んで足を運んで見れば、発見と驚きはもちろん、フェチ心がくすぐられる展示の数々！

『フィリップ・K・ディック展』

Photo: 長谷川賢人

大垣書店 麻布台ヒルズ店の一角には、土井さん装幀のフィリップ・K・ディック作品がずらり。

そして、併設のギャラリー「NEUTRAL」でもF12号キャンバス（606mm × 500mm）に、アートワークがUVプリントで印刷された作品が並んでいました。本の装丁と同じ、黒をベースにしたキャンバス作品はこれが初めて。

Image: Hiroaki Doi

ちなみにUVプリントは、紫外線を照射することで瞬時に硬化する「UVインキ」を使った印刷方式。速乾で作業性に優れ、耐久性もあり、鮮やかでくっきりした表現にはぴったり（詳細は後述します）。

Photo: 長谷川賢人

これらの作品はすべて受注生産で購入可能。これまで、アートワークを活かしたグッズはTシャツだけでしたが、初のキャンバス作品が登場です。

いやー、このキャンバスを掛けた部屋、絶対かっこよくなる。原作小説のSF世界観を取り込んだ作品だからか、ガジェットとの相性も良さそうじゃないですか！

Photo: 長谷川賢人

ちなみに作品の一つ『高い城の男』はニューデザインに！（理由は、旧版のデザインの一部に関係あり。ご賢察を…。）版元の早川書房の担当者さん曰く、文庫版も順次新デザインに掛け変わるそう。旧デザイン派の方は書店でお早めにゲットを！

色校正を固定しているのは、家も車も撃たれた身体も宇宙船も修復できる（？）とされるダクトテープ。 Photo: 長谷川賢人

会場にはキャンバス作品だけでなく、制作過程の「校正刷り」をそのまま展示。言わばこれって過程で生じるゴミなわけですけど、元のアート性が高いからか、一つのポスターのように感じられてたまりません。

ちなみにこの校正刷りは、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？〔Deluxe Edition〕』のもの。

Photo: 長谷川賢人

マットブラックの函にホログラム箔の組み合わせで、これまためちゃくちゃかっこよい。函入り本の抗えない魅力が溢れています。展示会場では、海外からの来訪客も手にとっていましたね。

Photo: 長谷川賢人

取材で訪れた日は土井さんもご在廊で、すこしお話も伺えました。

以前より音楽のジャケットデザインを手掛けるなかで、レコード、CD、デジタル配信とだんだんとジャケットサイズが小さくなっていくに連れ、必要とされるデザインにも変化があると考えてます。特に、スマートフォンの画面に並ぶ、わずか1cm四方足らずのサムネールになった際には「もっとアイコン的な表現に集約されていくだろう」と考えました。 今はデザインをするうえでモバイルデバイスという前提は欠かせませんが、たとばApple Vision Proのような空間コンピューティングが普及したら、またリッチで詳細な表現に変化すると思います。

そういった変化も背景に取り組んだのが、フィリップ・K・ディック作品の装幀デザイン。

土井さんは各作品を読み、印象的なモチーフとなるものを選定し、アイコンのように表現。モチーフの選定は基本的に土井さんに委ねられ、版元の早川書房ともディスカッションしながら作り上げたそう。

Photo: 長谷川賢人

また、アイコン的表現はTシャツなどのグッズ展開も容易です。つまり、文庫本の表紙を、次なるお客さんを惹きつけるためのメディアと捉えたわけです。 表紙から始まり、グッズになり、さらに本の魅力が伝播していく。表紙に留まらない展開ができ、書店で売れるものが作れれば、本だけではない売上でも貢献できると考えています。

ちなみに、早川書房の担当者さんが教えてくれたところによると、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』のTシャツは累計2万枚販売されたそう。すごいなー！

フィリップ・K・ディックほど、たくさんの作品を持つ作家を担当できたことが良かった、と土井さんは話してくれました。作品の魅力を「本だけ」に留めないような動きは、もっと今後いろいろなところで見られていくかもしれませんね。

Photo: 長谷川賢人

さらに「フィリップ・K・ディック展」では特設会場で、早川書房の公式グッズレーベル「HAYAKAWA FACTORY」から新作グッズが先行販売中。Tシャツ各種にはじまり、スウェット、ロングスリーブTシャツ、ポスターにもなるA4ペーパーなど、たまらんグッズがいっぱいでした。

中でも目玉は、この展示会場限定発売の『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』ゴールドバージョン！キラキラってよりはシックに光る渋さがあって、わたくしは一発で虜に。取材を終えてから、すぐ買っちゃいました。

Photo: 長谷川賢人

背中に、フィリップ・K・ディックのサインがプリントされてるのも効いてる！グッときた方、ぜひお早めに会場へ！

Photo: 長谷川賢人

フィリップ・K・ディック展｜開催概要 期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金） 開催時間：11：00〜20：00（最終日は16：00終了） 入場料：無料 会場：大垣書店 麻布台ヒルズ店（東京都港区麻布台1丁目3-1 ヒルズ タワープラザ 4F） 主催：早川書房／HAYAKAWA FACTORY 運営：大垣書店

『FUTURE PRIMITIVE POPUP展』

Photo: 長谷川賢人

スピンオフ企画展として同時開催中の『FUTURE PRIMITIVE POPUP展』もチェックしてきました。

こちらではフィリップ・K・ディックの装幀デザインを完成させるまでに制作された草案を再構成した展示や、本展示のために特別に制作されたインテリア・アート作品が並んでいます。

展示作品の制作にあたっては、デジタルアートプリントのエキスパート集団である「FLATLABO（フラットラボ）」が参加……とは聞いていましたが、会場に着いて作品たちを目にした途端の「只者でない感」に圧倒されました。

Photo: 長谷川賢人

会場となったアートショップ「YELLOWKORNER」の入口に鎮座する4作品。おなじみの「電気羊」をはじめ、420mm×594mmのキャンバスに印刷された作品たち……近づいてみると、その異質さに気づきます。

展示には触れられませんが、手を近づければ金属の反射がみてとれます。 Photo: 長谷川賢人

手を近づけると、指先が映るのです。これ...キャンバスが鉄板だ！

FLATLABOでプリンティングディレクターを務める坂口隆介さんにお聞きしたところ、「鉄板をキャンパスにした作品はFLATLABとしても初めてのケース。鉄板加工業者とのつながりから鉄に印刷するノウハウができたため、今回の展示で活用しました」と言います。

特別にサンプル品を眺めさせてもらったのですが、鉄だけにしっかり重さは4kgほど。溶接跡がシブい。

Photo: 長谷川賢人

側面に貼られた作品ラベルもプロダクトっぽさを増していてかっこいい。（ちなみに、QRコードは読み込むと土井さんのInstagramアカウントに飛びます。）

Photo: 長谷川賢人

こちらの作品の印刷にも、紫外線で硬化する樹脂を用いるUVプリントを採用。

「プリンタはswissQprint社のハイエンド機を使っています。基本色となるCMYKのほかに、さまざまな特色を利用でき、色としてはRGBの色域に対応しています。さらに蛍光色の樹脂もあり、それらをフル活用することで今までの印刷物にない発色表現が可能なんです」と坂口さん。

世界的にも類を見ないインク表現とのことで、やはり「只者でない感（というか事実）」でした。

鉄板がまとう無骨な物質感に、サイバーパンクやSFの空気を取り込んだ土井さんのアートワークが載り、印刷面のクールな表現が迫ってくる。これは現物でぜひ食らってください。ちなみにこちらも受注生産可能なため、お家で堪能することもできますよ！

Photo: 長谷川賢人

また、鏡面加工した紙へ印刷した、コンパクトな作品群も展示中。こちらはこちらで、またかっこいい。蛍光色ラヴァーなら垂涎モノでしょう。

「フィリップ・K・ディック展」の麻布台ヒルズから、会場の東京ミッドタウン日比谷は電車で15分、タクシーで10分くらいなので、はしごもおすすめです！

FUTURE PRIMITIVE展｜開催概要 期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金） 開催時間：11：00〜20：00 入場料：無料 会場：イエローコーナー日比谷（東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷3F） 主催:YELLOWKORNER 制作:FLATLABO