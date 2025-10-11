コレサワが、4th EP『あたしの恋人 E.P』を11月12日に配信リリースする。

本情報は、本日10月11日に札幌ペニーレーン24で行われた『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くツアー』の追加公演の初日にて発表されたもの。

今作には、今年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲3曲に加え、未発表の新曲2曲の計5曲を収録。コレサワの代名詞である失恋ソングや、様々なテイストの楽曲を楽しめる作品に仕上がっている。

なお、コレサワは現在『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くツアー』の追加公演を開催中。2026年1月からは、自身初となるZeppツアー『コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー』の開催を控えており、同ツアーのチケットは現在プレオーダー先行を受付中だ。詳しくは公式HPにて。

