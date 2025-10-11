71LG+fqr4FL._AC_SX695_


【テクシーリュクス】ビジネスシューズが32%OFFにて登場！

■テクシーリュクス ビジネスシューズ

Amazonセール特価：5980円(32%OFF)

アッパーにはソフトな牛革を採用。伸縮性のあるサイドゴアを使用し靴の脱ぎ履ぎをスムーズに、カップインナーソールで足裏にフィット。ABS樹脂製シャンクが体重を支え、安定感を向上。アウターソールには、かかと部に耐摩耗ラバーを採用し耐久性にも配慮。

■ニューバランス Fuelcell HESI LOW v2

Amazonセール特価：1万1667円(29%OFF)

HesiLowはフルレングスのFuelCellミッドソールを搭載しており、足のボール部分から放射状に広がる新デザインのトラクションパターンを特徴。レスポンス性に優れたこの軽量シューズは、ゲームで最も素早い選手の急なカット、ストップ、加速から生まれる瞬時のチャンスと、数インチのスペースを活かせるようにデザインされている。

■フォクスセンスビジネスシューズ

Amazonセール特価：6580円(30%OFF)

「スニーカー感覚」で履けるハイブリッド・ビジネスシューズ。外回りでも疲れない！通気性、クッション性に優れ、抗菌効果もある。高コスパ、高評価、当店売れ筋No1！販売累計20万足突破の大人気ビジネスシューズ！

■クラークスワラビーゴアテックス

Amazonセール特価：3万899円(12%OFF)

CLARKSが誇るアイコニックアイテムWallabeeをGore-tex仕様にアップデート。1966年の発売当初から現代まで変わらない、包み込まれるような履き心地と、スタイルを選ばないクラシカルなデザインが特徴。雨や雪などの侵入を防ぐ防水耐久性と、汗などの水蒸気を発散させる透湿性の両機能を備えたGore-texは、どんな環境下でも快適な履き心地をキープ。またVibramソールを採用したことで、滑りやすい悪路などでも確かなグリップ力を発揮し安定性も備えています。完成されたディティールやデザインに最新ファブリックで実用性を加えた、ハイセンス且つハイスペックな1足。

▼編集部おすすめ

