3DCGを本格的に導入した最初期の伝説的映画として、圧倒的に時代を先取りしていた1作目『トロン』（1982年）。そして、ジョセフ・コシンスキー監督の手によって28年後に作られた２作目『トロン：レガシー』（2010年）……。それからさらに、15年が経った。

参考：ライトサイクルが現実世界を縦横無尽に駆け抜ける 『トロン：アレス』本編クリップ公開

この度公開される『トロン：アレス』は、そんな2タイトルの設定と魂を受け継ぎながらも、独立した映画として楽しめる娯楽性と、現代人の感覚を色濃く反映した、いま観ることに意味のある一作に仕上がっている。

ここでは、そんな本作『トロン：アレス』の内容に多角的に迫りながら、そこに用意された、洪水のように押し寄せる圧倒的な映像体験と音楽がもたらす、“体感”としてのメッセージを読み取っていきたい。

これまで『トロン』シリーズで描かれてきたのが、「グリッド」と呼ばれる、コンピューター内部の広大な仮想デジタル世界だ。「ユーザー」の目的のために統制された無機質な構造物のなかで、プログラムが人間のような姿で知性を持ち、それぞれの役割を果たしている。そのあらゆるデザインは、シンプルであるがゆえに研ぎ澄まされた美学を放っている。そんな世界に、生身の人間がデジタル化されて入り込むというのが、基本的な内容だった。

本作では、そんな構図が物語の始まりにおいて、すでに崩れ、逆転している。「グリッド」のなかのキャラクター化されたプログラムや、あの印象的なバイク「ライトサイクル」、戦車、ディスク状の武器などが、現実の世界に“実体”として現れ、躍動するのである。人間たちの常識を超えたハイテク技術が、都市や人々、そして世界全体への大きな脅威となっていく。

グリッドのなかのさまざまな存在を現実上に出現させる革命的新技術が、物語の重要な要素となる。そのシステムは、レーザーを照射する3Dプリンターのようなもの。「“無から有を生み出す”なんてこと、“質量保存の法則”に反してないか？」と思ってしまうところだ。おそらくこれは、現実に研究されている、高出力レーザーによる光子衝突で物質を生成するといった技術を参考にした、SF設定なのだろう。

「エンコム社」と「ディリンジャー社」、2つの巨大テック企業は、その技術を完全なものにするため、開発競争に明け暮れている。というのも、この“現実化技術”には、生み出された物質の組成が安定せず、29分しか維持できないという致命的な欠陥があったのだ。だからこそ、それを安定させる“永続コード”を発見した側が、事実上未来のシェアを獲得することになるのである。

問題となるのは、実体化技術により、飢餓やエネルギー問題を解決したいと考えるエンコム社に対し、ディリンジャー社が、軍事への転用を画策していること。つまり、ディリンジャー社がシェアを握ることになれば、強大な軍事力が生み出されてしまうこととなる。ディリンジャー社が軍事利用のために生み出したグリッド内の優秀なAI兵士で、「軍神」の名を持つ“アレス”（ジャレッド・レト）もまた、この技術で現実の世界を、29分間体験するのだ。

一方、かつて開発者ケヴィン・フリン（ジェフ・ブリッジス）が活躍したエンコム社は、フリンの失踪を経て、若きCEOイヴ・キム（グレタ・リー）によって立て直されている。イヴはついに「永続コード」を発見することになるのだが、その最重要機密がアレスらによってハック。ディリンジャー社CEOジュリアン・ディリンジャー（エヴァン・ピーターズ）は、現実世界にアレスを呼び出し、あらゆる手段を講じてコードを奪おうとするのである。

現実の夜の道路に、あのライトサイクルが出現し、バイクで逃げるイヴをアレスたち兵士が追走するシーンは圧巻だ。実体化する“軌跡”による高速度の“陣取りゲーム”が、一般道路で展開する光景は、美しく刺激的であるとともに、観客の現実感覚を揺るがし、認識をかき回すことになるだろう。

物語のキーアイテム（「永続コード」）を取り合うというストーリーの骨格は、エンターテインメントの王道といえる。そのため本作は、これまでのシリーズに比べて目的が明確。最新技術によるグリッド世界や、アイテムに彩られた視覚表現の数々、生死と世界の未来をかけたバトルは、単体の娯楽映画として観て、十二分に楽しめる内容となっている。シリーズ作品を必ず予習する必要もない。

しかし、『トロン』第1作や『トロン：レガシー』が、かなり美学的なバランスと実験精神に溢れていたことを考えると、娯楽映画としての要素が強い本作は、そのような部分が希薄なのではないかと心配するファンがいるのも、もっともだろう。なぜなら、とくに「オリジナル」と呼ばれる『トロン』第1作は、1980年代の前半にポリゴンを利用した3D表現を使用しているなど、最先端技術を前面に押し出した画期的なものであり、だからこそ一部のコアな観客に熱烈に愛され、カルト的な人気によって伝説化した経緯があるからである。

しかしその懸念を、本作は驚くような方法で乗り越えようとする。その一つは、音楽面での挑戦だ。ダフト・パンクが音楽を担当した前作『トロン：レガシー』に続き、本作『トロン：アレス』で音楽を手がけたのは、トレント・レズナーとアッティカス・ロス。『ソーシャル・ネットワーク』（2010年）や『ソウルフル・ワールド』（2020年）など、数々の映画音楽を生み出してきた2人は、今回なんと伝説的バンド「ナイン・インチ・ネイルズ（NIN）」名義として参加している。つまり、事実上のNINの新作が本作で展開されているということになるのだ。

デジタル・ビート・ノイズと、ときおり囁きのようにも咆哮のようにも聴こえる歌声が響いてくる。水上での意表を突いた逃走シーンで鳴り響く楽曲に代表されるように、そのサウンドはNINとしての“オーラ”が放たれているように感じられる。しかしなぜ、本作で彼らはNINになることが必要だったのだろうか。

それは、NINというバンドが、インダストリアル・ロックとして機械的なノイズや歪んだギターサウンドやシンセサイザーに、激しい情動的な歌声を乗せていくことにより、テクノロジーと人間性の衝突を、ある種の“怒り”とともに、ダークなエネルギーによって表現していたという特徴があったからではないか。

NINの印象的な活躍期といえば、やはり1990年代。その頃、最前線に立つロックバンドが直面していたのは、反逆精神や音楽のなかの“魂”までもが、ビジネスとして商業性に取り込まれていく状況だった。1980年代にポップカルチャーを大企業が大量生産化するという、きわめて自覚的なビジネスの構築があり、反逆の象徴であるロックもまた、その例に漏れなかった部分がある。搾取への反逆自体をも、また搾取されるという矛盾。NINの怒りと自己の不安が託された音楽性は、そういった業界そのものに向けられていたところがあると考えられる。

それはある意味で、アレスという兵士に生まれた奇跡のような“人間的感情”が、ディリンジャー社によって押しつぶされ、自主性が奪われ利用され続けるといった、本作の悲劇的な構図そのものともいえないだろうか。つまりここでは、とくにNINが持っていた“システムへの怒り”と、“本来の自分を取り戻したい”という情熱こそが重要だったということなのだろう。われわれ観客は、そんなNINの音楽を通し、本作に共通するテーマ自体を、セリフでも文字でもなく、音楽として“体感”するのである。

アレスの自我の芽生えは、彼自身が劇中で語るように、1980年代に大きく注目を浴びたバンド「デペッシュ・モード」への好意によっても示されている。このバンドは、「クラフトワーク」などの電子系音楽の流行によって登場しながら、逆に人間的な温かみや感情を表現しようとする音楽性が特徴的だ。そういった音楽性はやがてNINにも受け継がれていくことになるが、“電子音のなかで生まれる人間性”という部分は、やはりアレスの物語に寄り添うものだ。

アレスのように、人間によって生み出された存在や、情報のなかから発生した存在が、やがて自我を持ち、悩み、人間の目的とは異なる道を進もうとする構図は、『ブレードランナー』（1982年）のレプリカントや、『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』（1995年）の人形使い、『マトリックス』シリーズのエージェント・スミス、『トイ・ストーリー4』（2019年）などでも描かれてきた。アレスという存在は、その“最新版”といえる。

そんなアレスを演じるのは、公私ともにエキセントリックな俳優ジャレッド・レトだ。『スーサイド・スクワッド』（2016年）のジョーカーや、特殊メイクで風貌を変えた『ハウス・オブ・グッチ』（2021年）の役柄など、とくに近年はエキセントリックな仕事をしている。今回も、AI兵士が次第に人間らしくなっていくという難しい演技をこなしている。そして何より、今回のレトは、いつになくピュアで“爽やか”なところに注目したい。

そして、ドラマシリーズ『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』の主人公の友人役でブレイクし、『パスト ライブス／再会』（2023年）でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞したグレタ・リー。彼女のバイクに颯爽とまたがる勇姿や、家族への愛情を示す、豪快さと繊細さの幅を持った演技も見どころとなっている。リーの演じるイヴ・キムは、演じる本人と同じく韓国系だと考えられるが、アジア系の女性が世界的な企業を引っ張るという描写は、時代の進歩を実感する部分である。

この2人の役柄が体現するのが、技術革新が照らし出す“希望”である。本作の大きな特徴は、前述した通り、デジタルの存在が現実に浸食してくるという脅威だ。こういった不安は、現在のわれわれの生活の変化にも関係している。最近のデジタル革命といえば、AI技術の普及。いまや、一般の人々がAIと気軽に会話し、相談し、ことによっては親近感をおぼえたり恋愛感情が芽生える人もいる。

そこから得られる実感というのは、まさに本作が描いたような、“デジタル世界の存在が現実世界に飛び出した”ようなものに近いのではないだろうか。そんな革新により、利便性が高まるという利益を多くの人々が得るのと同時に、AIに従来の職や仕事を奪われる懸念や、依存を深めてしまったり暴走するのではないかという不安が絶えず漂っている。劇中に登場する、知恵や戦術を司る女神の名を持つAI兵士・アテナ（ジョディ・ターナー＝スミス）は、そんな懸念が実体化したような、手強い存在だ。

イヴとアレス、ジュリアンとアテナがぶつかり合う大規模なスペクタクルは、バトルを超えた、人間性と非人間性の戦いでもある。そこにさらに投影されているのは、デジタルの影響力が現実世界に波及し続ける現実のなかで、“人間性”こそが不安を乗り越え、テクノロジーを味方につける鍵になるという、力強いメッセージなのではないか。

そしてこのテーマは、視覚や聴覚によって本作を楽しみ、劇中で人間性を獲得していくアレスのように、“感じる”ことで自然に伝わってくるものなのである。そこが、本作『トロン：アレス』の大きな挑戦であり達成だといえるだろう。

（文＝小野寺系（k.onodera））