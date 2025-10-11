「深刻なミスを犯した」「惨めなゲームの中心」ブラジル戦で痛恨の失点関与…ドイツ王者の韓国代表DFを独メディアやファンが非難「あまりにもひどかった」
現地10月10日に開催された国際親善試合で、韓国代表がソウルワールドカップスタジアムでブラジル代表と対戦。前半にエステバンとロドリゴのゴールで２点のビハインドを負うと、後半にも３失点を喫して０−５の完敗を喫した。
このゲームに、ドイツ王者バイエルンに所属する韓国のDFキム・ミンジェは、３バックの中央で先発。しかし０−２で迎えた47分に自陣ボックス付近で不用意なミスからエステバンにボールを奪われ、これが韓国の３失点目に繋がった。
韓国メディア『sportal korea』によると、この軽率なプレーをドイツメディアの『sport』が取り上げ、「バイエルンスター、深刻なミスを犯す」との見出しで、以下のように報じているという。
「韓国代表チームはブラジルを相手には何も得られなかった。バイエルンのディフェンダーであるキム・ミンジェは、ブラジルとの親善試合で０−５という惨めなゲームの中心に立った」
また、バイエルンのファンからも『Bayern＆Germeny』を通じて、「キム・ミンジェのエラーがあまりにもひどかった」「ヨナタン・ターのほうがより良い」といった声が寄せられているようだ。
14日に行なわれるパラグアイ代表戦で名誉挽回できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
