INI、初ウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」の冬のホリデームード漂うアートワーク公開

INIが、11月19日にリリースする「THE WINTER MAGIC」のジャケットビジュアルが公開された。

■魔法のようにあたたかい冬の訪れを感じさせる仕上がり

今作のキャッチコピーは「Romantic Happy Holidays！この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。INI初となるウィンターシングルで、大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のような、この冬にぴったりのシーズナル作品だ。

このたび公開されたジャケットビジュアルは、クラシカルな衣装を身にまとったホリデームード漂う一枚や、メンバーがケーキの一部になったかのような愛らしい雰囲気のビジュアルなど、INIとMINI（ファンネーム）が過ごす、魔法のようにあたたかい冬の訪れを感じさせる仕上がりとなっている。

また、南海電鉄創業140周年を記念し、10月14日から特急ラピートと「THE WINTER MAGIC』」がコラボしたラッピングラピート「＃マジラピ号」が運行されることが決定。関西国際空港と難波を結ぶ特急ラピートが、この冬だけのINI仕様となる。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「THE WINTER MAGIC」

