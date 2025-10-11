自給自足の「われら百姓家族」 宮崎あおいが感じた取材Dとの信頼関係「その方にしか撮れない、あの方たちの顔がある」
●「借金地獄物語」と大きく異なるお金の価値観
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送する。
12日に放送される第2弾は、デジタル化が進む社会に背を向けるように自給自足の暮らしを目指した父子を、番組史上最長の20年にわたり追い続けた「われら百姓家族」(2000年〜放送)。ナビゲーターとして見つめた宮崎あおいは、登場人物とディレクターが長年かけて築いた信頼関係を感じ、「その方にしか撮れない、あの方たちの顔がありますよね」と語る――。
(注)…宮崎の「崎」は正しくは「立つ崎」
『ザ・ノンフィクション』30周年特別企画のナビゲーターを務める宮崎あおい
○自分たちで育てた豚や鶏の命に手をかける
登場するのは、兵庫県の山村で暮らす大森昌也さんと、長男・ケンタ、次男・げん、三男・ユキト、長女・ちえ、双子のれいとあいという6人の子どもたち。一家は都会を離れて山奥に移住した。
畑を耕し、米を育て、川の水で水力発電を起こす。豚や鶏も自ら育て、時に子どもたちがその命に手をかける。農作業や家事で学校に行けない日も多く、「勉強より労働」という父の信念に反発しながらも、命の重みと働く意味を体で学んでいた。
しかし、父への反発や都会への憧れが生まれ、やがて子どもたちはそれぞれの人生を選び始める。寡黙な長男・ケンタは恋に落ち結婚。畑好きの次男・げんは山に残り家庭を築く。都会に憧れた三男・ユキトは役者を目指し上京。双子の姉妹は学歴の壁や都会の冷たさに涙しながらも夢に向かって歩み出していった。
そんな中、父・昌也さんが病に倒れ、再び子どもたちが父の元に集まる。20年前に別れた妻も見舞いに現れ…。
「われら百姓家族」の大森家
ヤギを飼う子どもたち
(C)フジテレビ
○現在の子どもたちに感じる親の影響
この家族たちの姿に、「お父さんもそうですし、みんなが若々しく見えます」と印象を語る宮崎。そして、「その後」の物語での子どもたちの姿を見て、「育った環境はやはり大きいですよね。親の考えに影響を受けていると思いました」と印象を抱いた。
前週に放送された「借金地獄物語」では、風俗店で働く女性が「体張って嫌な思いして稼いだ150万円のほうが、宝くじで当たった1億5000万円より重い」と話す一方、「われら百姓家族」では、次男が「あんまりお金が欲しいと思わない。ここにいたらお金使わないから」と淡々と語る場面が。
この感覚のギャップの大きさに、『ザ・ノンフィクション』が追うテーマの幅広さをまざまざと感じながら、「個人的にあそこまで突き詰めた自給自足は大変だなと思うので、ほどほどがいいです(笑)。山で暮らして自分たちで作ったものを食べて、市販品も買ったりするようなバランスがいいなと思いました」と本音を吐露した。
●『ザ・ノンフィクション』取材者への密着ドキュメンタリーを要望
「その後」の物語で感じたのは、取材ディレクターと登場人物たちが長年にわたって築いた信頼関係。ディレクターが次男の家を訪ねると、玄関を開けて姿を見せた瞬間に、久しぶりの再会でも打ち解け合う感情が見て取れ、「その方にしか撮れない、あの方たちの顔がありますよね」と感じた。
20年にわたり取材を続けることができたのは、『ザ・ノンフィクション』が続いてきたらこそ。宮崎は「どの時代の『ザ・ノンフィクション』も面白いし、その時にしか撮れない映像がずっと残っているということは、改めて貴重な番組だなと思います」と語る。
そして、今もドキュメンタリーの主人公を追い続ける制作者たちを、「本当にすごい! 取材相手に愛がなければ、番組を1本作ることはできない気がするし、思い入れが強すぎても距離感が違ってしまうと思うんです。それなのに、どうして毎週毎週作品が生み出されるのだろうと思っています」と称賛。
その上で、「この番組がどうやって出来上がっていくのかに興味があるので、『ザ・ノンフィクション』を作ってる人に密着してほしいです。それを見たら、『ザ・ノンフィクション』を見る目がもっと変わる気がします(笑)」と提案した。
○18歳での初ナレーションから変化は
番組30年の歴史の中、今回の特別企画でナレーションを担当するのは52回に達し、歴代最多を更新する宮崎。最初に読んだのは、ダンサーの夢を持ったダウン症の子どもを追った「ピュアにダンス 僕たちのステージ」(04年5月9日放送)だった。
当時18歳で、ナレーションの経験はほどんどなかったのだそう。近年では10代で担当するケースはまずないが、「画面に映っているのが子どもたちだったので、18歳だった私でも受け入れてもらえたのだと思います」と推察し、そこから21年経って作品との向き合い方も「変わったのではないかと思います。今は、客観的に邪魔せず読みたいというのを強く意識しています」と明かした。
●宮崎あおい1985年生まれ、東京都出身。『NANA-ナナ-』『少年メリケンサック』『舟を編む』『怒り』などの映画、連続テレビ小説『純情きらり』『あさが来た』、大河ドラマ『篤姫』などに出演。10月10日には映画『秒速5センチメートル』が公開、同21日にはドラマ『ちょっとだけエスパー』(テレビ朝日)がスタート、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』にお市役で出演予定。『ザ・ノンフィクション』では18歳から現在まで番組最多回数のナレーションを担当し、今回の「30周年特別企画」で52回に達する。
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送する。
12日に放送される第2弾は、デジタル化が進む社会に背を向けるように自給自足の暮らしを目指した父子を、番組史上最長の20年にわたり追い続けた「われら百姓家族」(2000年〜放送)。ナビゲーターとして見つめた宮崎あおいは、登場人物とディレクターが長年かけて築いた信頼関係を感じ、「その方にしか撮れない、あの方たちの顔がありますよね」と語る――。
『ザ・ノンフィクション』30周年特別企画のナビゲーターを務める宮崎あおい
○自分たちで育てた豚や鶏の命に手をかける
登場するのは、兵庫県の山村で暮らす大森昌也さんと、長男・ケンタ、次男・げん、三男・ユキト、長女・ちえ、双子のれいとあいという6人の子どもたち。一家は都会を離れて山奥に移住した。
畑を耕し、米を育て、川の水で水力発電を起こす。豚や鶏も自ら育て、時に子どもたちがその命に手をかける。農作業や家事で学校に行けない日も多く、「勉強より労働」という父の信念に反発しながらも、命の重みと働く意味を体で学んでいた。
しかし、父への反発や都会への憧れが生まれ、やがて子どもたちはそれぞれの人生を選び始める。寡黙な長男・ケンタは恋に落ち結婚。畑好きの次男・げんは山に残り家庭を築く。都会に憧れた三男・ユキトは役者を目指し上京。双子の姉妹は学歴の壁や都会の冷たさに涙しながらも夢に向かって歩み出していった。
そんな中、父・昌也さんが病に倒れ、再び子どもたちが父の元に集まる。20年前に別れた妻も見舞いに現れ…。
「われら百姓家族」の大森家
ヤギを飼う子どもたち
(C)フジテレビ
○現在の子どもたちに感じる親の影響
この家族たちの姿に、「お父さんもそうですし、みんなが若々しく見えます」と印象を語る宮崎。そして、「その後」の物語での子どもたちの姿を見て、「育った環境はやはり大きいですよね。親の考えに影響を受けていると思いました」と印象を抱いた。
前週に放送された「借金地獄物語」では、風俗店で働く女性が「体張って嫌な思いして稼いだ150万円のほうが、宝くじで当たった1億5000万円より重い」と話す一方、「われら百姓家族」では、次男が「あんまりお金が欲しいと思わない。ここにいたらお金使わないから」と淡々と語る場面が。
この感覚のギャップの大きさに、『ザ・ノンフィクション』が追うテーマの幅広さをまざまざと感じながら、「個人的にあそこまで突き詰めた自給自足は大変だなと思うので、ほどほどがいいです(笑)。山で暮らして自分たちで作ったものを食べて、市販品も買ったりするようなバランスがいいなと思いました」と本音を吐露した。
●『ザ・ノンフィクション』取材者への密着ドキュメンタリーを要望
「その後」の物語で感じたのは、取材ディレクターと登場人物たちが長年にわたって築いた信頼関係。ディレクターが次男の家を訪ねると、玄関を開けて姿を見せた瞬間に、久しぶりの再会でも打ち解け合う感情が見て取れ、「その方にしか撮れない、あの方たちの顔がありますよね」と感じた。
20年にわたり取材を続けることができたのは、『ザ・ノンフィクション』が続いてきたらこそ。宮崎は「どの時代の『ザ・ノンフィクション』も面白いし、その時にしか撮れない映像がずっと残っているということは、改めて貴重な番組だなと思います」と語る。
そして、今もドキュメンタリーの主人公を追い続ける制作者たちを、「本当にすごい! 取材相手に愛がなければ、番組を1本作ることはできない気がするし、思い入れが強すぎても距離感が違ってしまうと思うんです。それなのに、どうして毎週毎週作品が生み出されるのだろうと思っています」と称賛。
その上で、「この番組がどうやって出来上がっていくのかに興味があるので、『ザ・ノンフィクション』を作ってる人に密着してほしいです。それを見たら、『ザ・ノンフィクション』を見る目がもっと変わる気がします(笑)」と提案した。
○18歳での初ナレーションから変化は
番組30年の歴史の中、今回の特別企画でナレーションを担当するのは52回に達し、歴代最多を更新する宮崎。最初に読んだのは、ダンサーの夢を持ったダウン症の子どもを追った「ピュアにダンス 僕たちのステージ」(04年5月9日放送)だった。
当時18歳で、ナレーションの経験はほどんどなかったのだそう。近年では10代で担当するケースはまずないが、「画面に映っているのが子どもたちだったので、18歳だった私でも受け入れてもらえたのだと思います」と推察し、そこから21年経って作品との向き合い方も「変わったのではないかと思います。今は、客観的に邪魔せず読みたいというのを強く意識しています」と明かした。
●宮崎あおい1985年生まれ、東京都出身。『NANA-ナナ-』『少年メリケンサック』『舟を編む』『怒り』などの映画、連続テレビ小説『純情きらり』『あさが来た』、大河ドラマ『篤姫』などに出演。10月10日には映画『秒速5センチメートル』が公開、同21日にはドラマ『ちょっとだけエスパー』(テレビ朝日)がスタート、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』にお市役で出演予定。『ザ・ノンフィクション』では18歳から現在まで番組最多回数のナレーションを担当し、今回の「30周年特別企画」で52回に達する。