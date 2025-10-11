´ßÇî¹¬»á vs ÃæÌî²í»ê»á¡¡¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹½ä¤Ã¤ÆàÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¤á¡ÖÌÛ¤ì¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×
¡¡¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê´±Î½¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´ßÇî¹¬»á¤È¸µ¸üÏ«´±Î½¤Ç¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÌî²í»ê»á¤¬£±£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£´Æü¡¢ÁíºÛÁª¤Î¾¡Íø±éÀâ¤Ç¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ß»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¡¢ËÍ¤ÏÌäÂê»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤³¤È¤óÆ¯¤¤¤ÆÀ¯ºöÊÑ¤¨¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁíºÛ¤ò¤«¤Ð¤¤¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¤È¡£¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï½Å»ë¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤³¤È¤óÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬µÕ¤Ëµ¬À©¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î¤¿¤á¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃæÌî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤´ß¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²á¾êÏ«Æ¯¤Ç»ö¸Î¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤Í¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ÁíºÛ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤¹¤ë¤È´ß»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÁíºÛ¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤¬¡¢ÃæÌî»á¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢Á´°÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´ß»á¤Ï¡Ö¸üÏ«¾Ê¤¬¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«»Ä¶È»þ´Öµ¬À©¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤ò°¤¯¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¤ä¤á¤º¡¢ÃæÌî»á¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¹ß¤âÀ¸»ºÀ¤Ï¡Ö¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë´ß»á¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÃæÌî»á¤ÇµÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Ë¡£
¡¡¤·¤Þ¤¤¤Ë´ß»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¡ª¡¡ÌÛ¤ì¡ª¡¡ÌÛ¤ì¡ª¡¡ÌÛ¤ì¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÇ¯´Ö¤ÎÁíÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤è¤ê¤âÃ»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¡¤³¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÌî»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ý¤ÇÉé¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¸ý¿ô¤ÇÉé¤±¤ó¤Í¤ó¡Ä¡×¤È¥È¥Û¥Û´é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ß»á¤Ï¡ÖÌÛ¤ì¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤ÈÎ×ÀïÂÖÀª¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Âç¹Ó¤ì¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄË®»Ò¤Ï¡Ö¡Ê´±Î½¤È¤·¤Æ¡ËÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£