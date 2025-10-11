TWICE好き熊本キャバ嬢・成瀬れな、ハマっているサウナに毎回2時間滞在「お酒も抜ける」TikTok＆ピラティスで体を動かす【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。熊本「ジャングル熊本」で人気キャストとして活躍する成瀬れなにインタビューを実施し、キャバクラで働き始めた経緯や趣味、夢を叶える秘訣について語ってもらった。
◆活躍の場を広げる熊本キャスト・成瀬れなとは？
学費を稼ぐために夜の世界に飛び込んだ成瀬。熊本を拠点に活動し、InstagramやTikTokなどのSNSにも力を入れている。
◆成瀬れな、学費を稼ぐために夜の世界へ
― まずキャバクラで働き始めた経緯を教えてください。
成瀬：専門学校の通信に通っていて学費を自分で払っていたので、昼以外に夜も働こうと思って始めたのがきっかけです。ヘアメイク、ヘアセット、着付けなど、いろいろなことを勉強していましたね。
― 今回のようなメディアへの出演はいかがですか？
成瀬：普段はお客様と対面で接客していますが、ABEMAさんに出させていただけて、初めての体験で慣れないこともあって少し緊張しました。今回が2回目の参加なのですが、1回目のときよりは楽しめました！
◆成瀬れな、ハマっていることはサウナ
― 最近ハマっていることはありますか？
成瀬：サウナです。汗をかくのが好きで、お酒も抜けるし、終わった後にスッキリするので、月に1、2回行きます。いつも大体10分入って10分休憩を3、4セット繰り返すので、休憩も入れると2時間くらいになります。友達と行くこともありますが、基本は1人で行くことが多くて、サウナに集中しています（笑）。
― 汗をかくのが好きということで、体を動かすことも好きですか？
成瀬：ピラティスに行っています。あとは体を動かすと言っていいのか分からないのですが、最近、TikTokでダンスにも挑戦中で（笑）。おすすめに出てくる曲や流行っている曲を練習しています。
― 今後挑戦してみたい曲はありますか？
成瀬：韓国系が好きなので、本当はTWICEなどを踊れるようになりたいです。ぎこちなくなってしまうので、上手な方が羨ましいです。
― TWICEさんが好きなんですね！
成瀬：好きです！ライブに行ったことはないのですが、いつか行ってみたくて。メンバー皆好きで、顔も踊っているときの雰囲気も可愛い！PVとかを観て癒されています。
◆成瀬れなの夢を叶える秘訣
― 最後に夢を追いかける読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
成瀬：私が言える立場ではないかもしれないのですが、諦めないことは大事にしています。前を向いて頑張ることを意識して過ごしていますね 。
― ありがとうございました！
◆まとめ
専門学校に通いながら昼夜を問わず働き、自力で学費を払っていた成瀬さん。その努力家な一面は、ピラティスや独学でのダンス練習といった現在のライフスタイルにも表れ、目標に向かって真摯に取り組むひたむきさがある。
「諦めないことが大事」と語る彼女の言葉は、人生の岐路に立たされた過去を乗り越え、自らの力で道を切り開いてきた経験から生まれた、重みのあるメッセージだ。その芯の強さこそが、多くのファンを惹きつけ、彼女の人気を不動のものにしているのだろう。（modelpress編集部）
