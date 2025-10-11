加藤綾菜、夫・加藤茶と肉じゃが作り「理想の夫婦」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が10月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。肉じゃがを作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】加藤茶＆綾菜夫妻、肉じゃが作りの様子
加藤は「頂いた野菜でカトちゃんと肉じゃが作ってるよ〜！」とコメントを添えて、鍋の中で煮込まれる肉じゃがの動画を投稿。じゃがいもやにんじん、玉ねぎ、肉などの具材が彩りよく映し出され、温かみのある家庭的な雰囲気が伝わる内容となっている。
この投稿に、ファンからは「夫婦で料理してるの素敵」「ほっこりする」「愛情たっぷり」「幸せな光景が目に浮かぶ」「癒される」「理想の夫婦」といった声が上がっている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤茶＆綾菜夫妻、肉じゃが作りの様子
◆加藤綾菜、夫・加藤茶と一緒に“肉じゃが作り”
加藤は「頂いた野菜でカトちゃんと肉じゃが作ってるよ〜！」とコメントを添えて、鍋の中で煮込まれる肉じゃがの動画を投稿。じゃがいもやにんじん、玉ねぎ、肉などの具材が彩りよく映し出され、温かみのある家庭的な雰囲気が伝わる内容となっている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夫婦で料理してるの素敵」「ほっこりする」「愛情たっぷり」「幸せな光景が目に浮かぶ」「癒される」「理想の夫婦」といった声が上がっている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】