「グレーのカーディガン」はこう着る！【GU】おしゃれ店員さんがお手本！「大人コーデ」

洗練された大人の魅力を引き出してくれそうな「グレーのカーディガン」。上手に着こなす自信がない……。それなら【GU（ジーユー）】のおしゃれ店員さんのコーデを参考にするといいかも。今回は、ポロカーデとツイード風カーデを使った「大人コーデ」をご紹介。バレルジーンズを合わせたカジュアルコーデとティアードスカートを合わせたフェミニンコーデは、最旬スタイルを楽しみたいミドル世代のお手本になるかも。

きちんと感を備えたい大人の味方！ 着回し抜群のポロカーデ

【GU】「ミラノリブポロカーディガン」〈GRAY〉\2,990（税込）

襟付きデザインできちんと見え。一枚で着てもサマになりそうで、ジャケット感覚で羽織ってレイヤードしても楽しめるカーディガン。なめらかな表面感が、上品な雰囲気を演出し、カジュアルからきれいめまでテイスト問わず着回せそうなので、コーデに迷ったときも頼りになりそうです。

旬シルエットで今っぽく垢抜ける大人カジュアル

ジーンズを合わせてカジュアルな着こなしに。旬のバレルシルエットをチョイスすれば、今っぽくこなれ感のある雰囲気をまとえそう。「ボタンは全開で全体を落ち着いた色味でまとめて」「ワイドボトムスを合わせる」のが、GUのスタッフさんの着こなし術。かっちりバッグやパンプスといったきれいめアイテムを投入して、大人に似合うカジュアルコーデを楽しんで。

クラシカルなデザインで大人コーデを格上げ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」〈GRAY〉\2,990（税込）

ツイード風の編み地にゴールドカラーのボタンを組み合わせた、クラシカルなデザインが魅力。一点投入するだけで上品な華やかさを加味できるカーディガンは、コーデをランクアップしたいミドル世代にイチオシ。また、様々な種類の糸がミックスされた編地は表情豊かです。公式オンラインストアで「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」と紹介されているように、今すぐ使えて長く愛用できそうです。

モノトーンでまとめて大人フェミニンスタイル

ロマンチックムード高まる今シーズン。ティアードスカートを合わせれば、トレンド感たっぷりのフェミニンコーデが完成。スタッフさんによると「ガーリーなテイストのアイテムですが、モノトーンで統一して大人も着やすい落ち着いた雰囲気にしてみました」とのこと。ボタンを2つ外してV字のネックラインを作り、抜け感を出すのも、おしゃれ見えのポイントになりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i