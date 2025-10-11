◆プロレスリング・ノア「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、両国国技館）観衆３６１７

プロレスリング・ノアは１１日、両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」を開催した。

メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡが秋の最強決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ」を初優勝した「Ｔ２０００Ｘ」チェアマンのマサ北宮と２度目の防衛戦。序盤はＫＥＮＴＡがマウントパンチ、蹴りの連打で主導権を握った。

髪の毛を金髪に染めた北宮がバックドロップで逆襲。場外戦でもフェンス、鉄柱へ王者を打ち付け攻勢に出た。バックブリーカーからのブレーンバスターで追い込んだが、ＫＥＮＴＡはパワースラムで逆襲する。

さらにＳＴＦで絞め上げ北宮を追い込み自らロープへ走ったところへＴ２０００Ｘのタダスケに背中をイスで殴打されダウンした。北宮が場外戦で王者を追い込むと、観戦していた昨年１１月から米ＷＷＥのＮＸＴに参戦している稲村愛輝と口論。それでもお構いなしに北宮は王者を場外で蹂躙（じゅうりん）した。

さらにＫＥＮＴＡが誤ってレフェリーにタックルするとＴ２０００Ｘのヨシタツ、タダスケが乱入。そこへ稲村が救出に入り２人をラリアットで蹴散らした。北宮はｇｏ ２ ｓｌｅｅｐを食い止めるとパイルドライバーで逆転。トップロープからのダイビングセントーンで追い込んだ。

王者も張り手の連打でダウンを奪うとｇｏ ２ ｓｌｅｅｐを決め北宮を破った。

試合後のリングにテンガロンハットをかぶった稲村が登場。マイクを持つと「コングラチュレーション」と英語で王者を祝福し「プロレスリング・ノアのリングにカムバックしました」と宣言し「そのベルトにぜひチャレンジさせてください」と挑戦を表明した。

ＫＥＮＴＡは「どうした急に？」と突っ込むと「僕はダーティーなファイトが嫌いです」と英語を交えながらのマイクで繰り返し挑戦を要求した。ルー大柴ばりの日本語に英語をからませるマイクへ王者は「めちゃめちゃかぶれてるじゃねぇかよ！」と突っ込みながら英語で「お前の挑戦を受ける」と受諾。両者は熱い抱擁をかわし両者の対決が確実になった。