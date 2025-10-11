TBS NEWS DIG Powered by JNN

プロ野球のクライマックスシリーズが11日に開幕した。セ・リーグはレギュラーシーズン1位の阪神、2位・DeNA、3位・ 巨人。パ・リーグは1位のソフトバンク、2位・日本ハム、3位・オリックスが頂点を目指し戦う。

ファーストステージ※2戦先勝

【第1戦】10/11（土） 
DeNA（1勝）6 ー 2   巨人
日本ハム（1勝）2 ー 0　オリックス

【第2戦】10/12（日）
14:00〜　DeNA　ー　巨人
14:00〜　日本ハム　ー　オリックス

【第3戦】10/13（月）
14:00〜　DeNA　ー　巨人
14:00〜　日本ハム　ー　オリックス

ファイナルステージ※1位球団に1勝のアドバンテージで先に4勝

【第1戦】10/15（水）
18:00〜　阪神　ー（DeNA　or　巨人）
18:00〜　ソフトバンク　ー（日本ハム　or　オリックス）

【第2戦】10/16（木）
18:00〜　阪神　ー（DeNA　or　巨人）
18:00〜　ソフトバンク　ー（日本ハム　or　オリックス）

【第3戦】10/17（金）
18:00〜　阪神　ー（DeNA　or　巨人）
18:00〜　ソフトバンク　ー（日本ハム　or　オリックス）

【第4戦】10/18（土）
14:00〜　阪神　ー（DeNA　or　巨人）
14:00〜　ソフトバンク　ー（日本ハム　or　オリックス）

【第5戦】10/19（日）
14:00〜　阪神　ー（DeNA　or　巨人）
13:00〜　ソフトバンク　ー（日本ハム　or　オリックス）

【第6戦】10/20（月）
18:00〜　阪神　ー（DeNA　or　巨人）
18:00〜　ソフトバンク　ー（日本ハム　or　オリックス）

※写真は阪神・藤川監督（左）とソフトバンク小久保監督（右）
 