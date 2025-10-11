【一覧】クライマックスシリーズ日程＆結果
プロ野球のクライマックスシリーズが11日に開幕した。セ・リーグはレギュラーシーズン1位の阪神、2位・DeNA、3位・ 巨人。パ・リーグは1位のソフトバンク、2位・日本ハム、3位・オリックスが頂点を目指し戦う。
ファーストステージ※2戦先勝
【第1戦】10/11（土）
DeNA（1勝）6 ー 2 巨人
日本ハム（1勝）2 ー 0 オリックス
【第2戦】10/12（日）
14:00〜 DeNA ー 巨人
14:00〜 日本ハム ー オリックス
【第3戦】10/13（月）
14:00〜 DeNA ー 巨人
14:00〜 日本ハム ー オリックス
ファイナルステージ※1位球団に1勝のアドバンテージで先に4勝
【第1戦】10/15（水）
18:00〜 阪神 ー（DeNA or 巨人）
18:00〜 ソフトバンク ー（日本ハム or オリックス）
【第2戦】10/16（木）
18:00〜 阪神 ー（DeNA or 巨人）
18:00〜 ソフトバンク ー（日本ハム or オリックス）
【第3戦】10/17（金）
18:00〜 阪神 ー（DeNA or 巨人）
18:00〜 ソフトバンク ー（日本ハム or オリックス）
【第4戦】10/18（土）
14:00〜 阪神 ー（DeNA or 巨人）
14:00〜 ソフトバンク ー（日本ハム or オリックス）
【第5戦】10/19（日）
14:00〜 阪神 ー（DeNA or 巨人）
13:00〜 ソフトバンク ー（日本ハム or オリックス）
【第6戦】10/20（月）
18:00〜 阪神 ー（DeNA or 巨人）
18:00〜 ソフトバンク ー（日本ハム or オリックス）
※写真は阪神・藤川監督（左）とソフトバンク小久保監督（右）