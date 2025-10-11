°¤Éôµð¿Í¡¢³³¤Ã¤×¤Á¡¡Åû¹á¤Ë4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇµö¤¹¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤ÈÉÏÂÇ°Ê³°¤Ë¤â¶Á¤¤¤¿¡ÖµÏ¿¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï10·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢DeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ò2¡Ý6¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥¤Ï6²ó4¼ºÅÀ¤ÈÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀèÈ¯¤Î»³ºê¤ÏÅû¹á¤Ë2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿
¡¡»³ºê¤Ï2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤òµö¤¹¤È3²ó¤â°ì»àÆóÎÝ¤«¤é²ÜÌ¾Ã£É×¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËºÆ¤ÓÅû¹á¤Ë±¦ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢0¡Ý3¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2-3¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë¤â°ì»à¤«¤é»³ºê¤ÏÅû¹á¤Ë¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢»³ºê¤Ï6²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Àµß±ç¿Ø¤âÎ®¤ì¤Î°¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£2¡Ý4¤Î8²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÀîâ«ÂÀ¤ÏÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¾»Ö¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯º´Ìî·ÃÂÀ¡¢Åû¹á¤Ë¤âÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢°ì»à¤âÃ¥¤¨¤º¡¢¹ßÈÄ¡£ËÒ½¨¸ç¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤âÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¤¬¡¢ËÒ¤Ë±¦ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â»³ËÜÍ´Âç¤Ëµ¾Èô¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£
¡¡BS¡ÝTBS¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¸½DeNA¡ËOB¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤â8²ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼ºÅÀ¤Ï¤Õ¤»¤®¤¿¤¤¾ìÌÌ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö8²óÀèÆ¬¤Î»Íµå¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤ÊÅêµå¤ÏµÏ¿¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë8²ó¤ÏÀèÆ¬·¬¸¶¤Î»Íµå¤«¤éÂÇÀþ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ªÈ×¤Ë¤µ¤é¤ËÄË¤¤2ÅÀ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿DeNA¤ÏÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤¬¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´Åê¤·¡¢7²ó2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢µß±ç¿Ø¤â¤·¤Ã¤«¤ê0¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ç¤ÏÃæ¼´¤ÎÅû¹á¤¬4¤Î4¡¢2È¯¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îµð¿Í¤ÏÀèÈ¯¤¬Êø¤ì¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â´ßÅÄ¤Î1°ÂÂÇ¤Î¤ß¡¢¼ãÎÓ¤Ë°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÀþ¤Î¼ä¤·¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ë12Æü¤Î»î¹ç¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢ÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï