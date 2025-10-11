ノーベル平和賞を選考するノルウェー・ノーベル賞委員会のヨルゲン・ワトネ・フリドネス委員長は１０日、オスロで本紙のインタビューに応じた。

ベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏への授与について、同国の民主化運動の後押しとなることに期待を寄せた。世界的な民主主義の退潮に対する危機感も示した。

（オスロ 蒔田一彦）

フリドネス氏は、マチャド氏を「独裁政権に立ち向かい、自らの命を危険にさらしながら、平和と民主主義のために活動してきた人物」とたたえた。授賞により関心が高まることで「ベネズエラの民主化運動をより強力にし、新たな活力を与え、活動の継続に寄与することを望む」と語った。

また、「我々は民主主義が後退し、権威主義体制が増えている世界に生きている」との認識を示し、今回の授賞に「民主主義が永続的な平和の前提条件だと強調する」という狙いがあるとも述べた。

今年の選考は、トランプ米大統領が受賞に意欲を見せる中で行われた。フリドネス氏は「委員会は１２０年以上の歴史の中で様々な運動や要請を経験してきた。我々は世間の注目や関心に影響されない」と強調した。

フリドネス氏によると、受賞者発表前の最後の委員会開催は今月６日で、パレスチナ自治区ガザを巡る和平計画の「第１段階」合意をトランプ氏が発表する前だった。来年トランプ氏が受賞する可能性については、「選考過程が始まるのは来年１月末の推薦期限後だ。時がたてば分かるだろう」と述べるにとどめた。