巨人が１１日に行われた「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に２―６で敗戦。ファイナルステージ進出へ崖っぷちに立たされた。

ＤｅＮＡ投手陣を攻略できなかった。先発・山崎は２回に筒香に先制ソロを被弾すると、続く３回にも筒香に適時打を浴びるなど２失点。それでも４回の攻撃で若林の２ランで１点差にまで詰め寄ったが、２―３の５回には筒香に再びソロを浴びて２点差に広がった。山崎は６回４失点で降板となり、８回には救援陣が捕まって４番手・中川が２失点。打線もその後は力なく倒れ、大事なステージ初戦を落とした。

阿部慎之助監督（４６）は「流れをもってこれそうで持ってこられなかったね。いい形は作ったんだけど…」と要所で一打が出なかった打線について言及。山崎については「なんとか粘って、だんだん良くなってきた感じがしたんでね。あそこまでよくいってくれたなと思います。（筒香による２被弾は）僕らの指示は出したんですけどね、そのミスですから」と評し、バッテリーをかばった。

ファイナルステージ進出へもう後がない阿部巨人。指揮官は「もう１回勝つチャンスがあるし、そう思って。良かった人も悪かった人もしっかり反省してね。明日に切り替えるだけですね。（投手陣も）もう全員いくつもりで、ブルペン全部使っていくつもりでやりますので」と巻き返しを誓った。