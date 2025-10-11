全日本プロレス１１日の埼玉・行田大会に９月末でノアを退団した潮崎豪（４３）が電撃登場し、３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）への挑戦を表明した。

この日の第４試合では芦野祥太郎率いるユニット「ＨＡＶＯＣ」の新メンバー「Ｘ」が投入され、芦野と組んで宮原＆鈴木秀樹と対戦することが予告されていた。

フードを深くかぶって入場した潮崎がその正体を明かすと会場からは大きなどよめきが起こった。試合が始まると、いきなり宮原からビッグブーツで急襲される。そのまま場外戦に突入し鉄柵に何度もぶつけられ、ついには凶器のパイプ椅子でも何度も叩かれた。見かねたレフェリーが試合を止め、宮原の反則により潮崎は勝利を収めた。

エキサイトした２人はなおも争いを続ける。マイクを握った宮原に「出たり入ったり出たり入ったり何がしたいんだ！ 何がしたいのか言ってみろオラ」と挑発されると、受けて立った潮崎は「つまんねえこと言ってんじゃんねえよ。お前のその熱い気持ちに応えて３冠ベルト挑戦させろ！どうだ！！」と挑戦表明。宮原がこれを受諾して２２日、後楽園ホールでのベルト挑戦が決定的となった。

２０１５年の退団以来１０年ぶりのリング復帰となった潮崎はバックステージで「俺は全日本プロレスに戻ってきたんじゃねえよ。ＨＡＶＯＣをプロレス界にとどろかせてやるよ」とＨＡＶＯＣがあったからこその帰還だと説明。王道マットに嵐が訪れた。