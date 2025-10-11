「今日好き」“おうあお”桜我＆永瀬碧カップル、ほっぺツンに頭ポンポンで返す 腕組んで登場【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した桜我、永瀬碧が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」人気カップル、腕組みランウェイ
2人は腕を組んで仲良く登場。ランウェイトップでは永瀬が桜我の頬を人差し指でツンツンとするような仕草を見せ、桜我も永瀬の頭をポンポンして返した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「ハロン編」にてカップル成立した。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」人気カップル、腕組みランウェイ
◆桜我＆永瀬碧、ラブラブランウェイ披露
2人は腕を組んで仲良く登場。ランウェイトップでは永瀬が桜我の頬を人差し指でツンツンとするような仕草を見せ、桜我も永瀬の頭をポンポンして返した。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】